بازارچه های خیریه در حمایت از کالای ایرانی در استان برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یونس فاتح ظهر امروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به اینکه سال گذشته در سایه اجرای طرح های اشتغال زایی برای ۸۰۰۰ نفر در آذربایجان شرقی فرصت شغلی فراهم شده است اظهار کرد: در سال جاری نیز با ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به ۶۰۰۰ نفر از مددجویان و پرداخت تسهیلات اشتغال بنا داریم تا برای این مددجویان اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی فراهم کنیم.

وی از برپایی بازارچه های خیریه و نمایشگاه عرضه تولیدات مددجویان کمیته امداد در راستای حمایت از کالای ایرانی در آذربایجان شرقی خبر داد و گفت: در این میان عرضه، فروش و بازاریابی برای تولیدات مددجویان کمیته امداد را فده گذاری کرده ایم تا به نحوی بتوانیم در سال حمایت از کالای ایرانی برای مددجویان قدم هایی برداشته باشیم.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه کمیته امداد آذربایجان شرقی سال گذشته توانست رتبه نخست در حوزه اشتغال را در بین دستگاه های اجرایی استان کسب کند، ابراز داشت: خوشبختانه سال گذشته توانستیم ۷۲۸۳ طرح اشتغال زایی در آذربایجان شرقی اجرایی کنیم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آن اجرای طرح های اشتغال زا ۱۵ درصد افزایش یافته است.

فاتح در ادامه از پرداخت ۱۰۷ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال و خودکفایی به مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی طی سال گذشته خبر داد، یادآور شد: مددجویان کمیته امداد ضمن اینکه تسهیلات دریافت می کنند علاوه بر آن در کلاس های آموزش فنی و حرفه ای جهت حضور در بازار کار و استفاده بهینه از تسهیلات نیز حضور می یابند.

وی بابیان اینکه کمیته امداد آذربایجان شرقی امسال در نظر دارد تا سلسله همایش هایی در زمینه فرهنگ کار برای مددجویان تحت پوشش برگزار نماید، اضافه کرد: هدف از برگزاری این همایش ها گسترش و ترویج فرهنگ کار است که در مجموع ۱۲ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی در آن حضور خواهند یافت.