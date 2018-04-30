به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار ظهر دوشنبه در همایش روز شوراها اسلامی استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: عمل به مقررات در بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها از سوی اعضای شورای اسلامی الزامی است که اگر به آن عمل شود بهترین خدمت ارائه می‌شود.

وی خطاب به اعضای شوراها بیان داشت: در تنظیم بودجه سالیانه بخش‌ها و روستاها اگر ایرادی دارد آن را به بخشداری‌ها اعلام کنید.

فرماندار قم افزود: در توسعه روستا باید کالبد طرح هادی داشته باشیم و هیچ کار عمرانی نباید بدون نظارت فنی باشد.

وی تصریح کرد: شوراها در کاهش آسیب‌های اجتماعی، نشاط اجتماعی و امید به زندگی و رونق و کسب و کار وظیفه دارند و باید به آن توجه کرد.

سیار، گسترش مصالحه و مودت و دوری از اختلافات را از وظایف شوراها دانست و گفت: اعضای شورا باید هر فصل به مردم ارائه گزارش عملکرد داشته باشید.

وی در ادامه عنوان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید در فروش زمین‌های دولتی وارد شوند و مداخله و تأیید مالکیت کنند بلکه باید با فرمانداری در میان گذاشته تا روند دولتی طی شود.

فرماندار قم اظهار کرد: دهداری فقط باید یک حساب بانکی، با تصویب شورا و بخشداری داشته باشد داشتن چندین حساب قانونی نیست.

زباله روستاها باید در همان مکان تفکیک شود

وی افزود: پسماند و زباله در روستاها باید در همان مبدأ و بدون هزینه‌ای تفکیک شود و شرکت‌هایی برای این کار به فرمانداری اعلام آمادگی کرده‌اند.

سیار ادامه داد: از شورای روستا نمی‌توانیم بپذیریم تفکیک زباله در سایت البرز صورت گیرد.

وی گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان برای احیای بافت فرسوده روستاها تخصیص یافته است و شوراها باید پیگیر این بافت‌ها در روستا باشند.

فرماندار قم ابراز کرد: هر روستایی که ظرفیت بومی برای اشتغال داشته باشد از اعتبار توسعه روستایی برای چنین روستاهایی استفاده می‌شود.