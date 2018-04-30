  1. استانها
  2. قم
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

فرماندار قم:

شوراهای روستایی حق مداخله در فروش زمین‌های دولتی را ندارند

قم - فرماندار قم گفت: شوراهای اسلامی روستاها نباید در فروش زمین‌های دولتی مداخله داشته باشند بلکه باید آن را با فرمانداری در میان گذاشته تا روند قانونی آن طی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سیار ظهر دوشنبه در همایش روز شوراها اسلامی استان قم که در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: عمل به مقررات در بخشنامه‌ها و شیوه نامه‌ها از سوی اعضای شورای اسلامی الزامی است که اگر به آن عمل شود بهترین خدمت ارائه می‌شود.

وی خطاب به اعضای شوراها بیان داشت: در تنظیم بودجه سالیانه بخش‌ها و روستاها اگر ایرادی دارد آن را به بخشداری‌ها اعلام کنید.

فرماندار قم افزود: در توسعه روستا باید کالبد طرح هادی داشته باشیم و هیچ کار عمرانی نباید بدون نظارت فنی باشد.

وی تصریح کرد: شوراها در کاهش آسیب‌های اجتماعی، نشاط اجتماعی و امید به زندگی و رونق و کسب و کار وظیفه دارند و باید به آن توجه کرد.

سیار، گسترش مصالحه و مودت و دوری از اختلافات را از وظایف شوراها دانست و گفت: اعضای شورا باید هر فصل به مردم ارائه گزارش عملکرد داشته باشید.

وی در ادامه عنوان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا نباید در فروش زمین‌های دولتی وارد شوند و مداخله و تأیید مالکیت کنند بلکه باید با فرمانداری در میان گذاشته تا روند دولتی طی شود.

فرماندار قم اظهار کرد: دهداری فقط باید یک حساب بانکی، با تصویب شورا و بخشداری داشته باشد داشتن چندین حساب قانونی نیست.

زباله روستاها باید در همان مکان تفکیک شود

وی افزود: پسماند و زباله در روستاها باید در همان مبدأ و بدون هزینه‌ای تفکیک شود و شرکت‌هایی برای این کار به فرمانداری اعلام آمادگی کرده‌اند.

سیار ادامه داد: از شورای روستا نمی‌توانیم بپذیریم تفکیک زباله در سایت البرز صورت گیرد.

وی گفت: ۷۵ هزار میلیارد تومان برای احیای بافت فرسوده روستاها تخصیص یافته است و شوراها باید پیگیر این بافت‌ها در روستا باشند.

فرماندار قم ابراز کرد: هر روستایی که ظرفیت بومی برای اشتغال داشته باشد از اعتبار توسعه روستایی برای چنین روستاهایی استفاده می‌شود.

