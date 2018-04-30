به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز دوشنبه در همایش روز عقیدتی سیاسی سپاه در اراک اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و آنچه که طی چهار دهه در جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد می توان از آن یاد کرد، تنها راه آهن، سد، پتروشیمی و پالایشگاه نیست، بلکه بزرگترین دستاورد انقلاب همان چیزی است که امروز دشمن آن را هدف گیری کرده و آن روحیه الهی و انقلابی ملت است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن در سال های اول انقلاب با تهاجم به مرزهای ما قدم به عرصه گذاشت، اما ملت ایران آبدیده تر شدند و دشمن ناامید شد.

کریمی بیان کرد: امروز این تهاجم نظامی به تهاجم فرهنگی تغییر یافته و از دهه ۷۰ که رهبر معظم انقلاب مقوله تهاجم فرهنگی را مطرح کرد شاهد توسعه روزافزون این اقدامات از سوی دشمن هستیم و در حقیقت می خواهند روحیه خداباوری را در ملت و به خصوص جوانان تنزل دهند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: دشمن درصدد است جایگاه ولایت و رهبری را در نظر مردم خدشه دار کند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند و تبلیغات گسترده را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: مردم رکن مهم نظام اسلامی و انقلاب هستند و راهبرد امروز دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و القای این موضوع است که مشکلات موجود قابل حل نیستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزه های دینی رکن دیگر نظام اسلامی هستند که در دل و جان مردم نشسته و دشمن سعی دارد به طرق مختلف از طریق شبکه های ماهواره ای و... مردم را از این تعالیم دور کند.

کریمی اضافه کرد: فضای مجازی امروز در دنیا به سمتی می رود که سردمداران نظام استکبار، در قالب تئوری دهکده جهانی سلطه خود بر دولت ها را دنبال می کنند و هدف آنها نفی حاکمیت های ملی و فرهنگ ها است، چون در فضای مجازی دیگر مرز مفهوم و معنا ندارد و نظارت بر این فضا ممکن نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حقیقت دشمن در قالب جهانی سازی، قصد دارد سبک زندگی مدنظر خود را که غربی و لیبرال است ترویج کند، بنابراین مدیریت فضای مجازی و خارج شدن از انفعال در این حوزه ازسوی ما اهمیت بسیار دارد.

وی ابراز داشت: در مقابله با تهاجم فرهنگی قشر فرهنگی جامعه، معلمان و مدرسان اثرگذاری بسیار می توانند داشته باشند و باید ظرفیت های مثبت فضای مجازی را ترویج کرده و در رابطه با نکته های منفی آن روشنگری کنند، تا این تهدید تبدیل به فرصت شود.