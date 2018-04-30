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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۰۴

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:

دشمن در فضای مجازی نفی حاکمیت ملی و فرهنگ ملت‌ها را دنبال می‌کند

دشمن در فضای مجازی نفی حاکمیت ملی و فرهنگ ملت‌ها را دنبال می‌کند

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: دشمن در فضای مجازی نفی حاکمیت ملی و فرهنگ ملت ها را دنبال می کند تا بتواند نظام سلطه مدنظر خود را پیاده سازی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز دوشنبه در همایش روز عقیدتی سیاسی سپاه در اراک اظهار داشت: انقلاب اسلامی یک انقلاب فرهنگی بود و آنچه که طی چهار دهه در جمهوری اسلامی به عنوان مهمترین دستاورد می توان از آن یاد کرد، تنها راه آهن، سد، پتروشیمی و پالایشگاه نیست، بلکه بزرگترین دستاورد انقلاب همان چیزی است که امروز دشمن آن را هدف گیری کرده و آن روحیه الهی و انقلابی ملت است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن در سال های اول انقلاب با تهاجم به مرزهای ما قدم به عرصه گذاشت، اما ملت ایران آبدیده تر شدند و دشمن ناامید شد.

کریمی بیان کرد: امروز این تهاجم نظامی به تهاجم فرهنگی تغییر یافته و از دهه ۷۰ که رهبر معظم انقلاب مقوله تهاجم فرهنگی را مطرح کرد شاهد توسعه روزافزون این اقدامات از سوی دشمن هستیم و در حقیقت می خواهند روحیه خداباوری را در ملت و به خصوص جوانان تنزل دهند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: دشمن درصدد است جایگاه ولایت و رهبری را در نظر مردم خدشه دار کند و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نمی کند و تبلیغات گسترده را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: مردم رکن مهم نظام اسلامی و انقلاب هستند و راهبرد امروز دشمن ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و القای این موضوع است که مشکلات موجود قابل حل نیستند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزه های دینی رکن دیگر نظام اسلامی هستند که در دل و جان مردم نشسته و دشمن سعی دارد به طرق مختلف از طریق شبکه های ماهواره ای و... مردم را از این تعالیم دور کند.

کریمی اضافه کرد: فضای مجازی امروز در دنیا به سمتی می رود که سردمداران نظام استکبار، در قالب تئوری دهکده جهانی سلطه خود بر دولت ها را دنبال می کنند و هدف آنها نفی حاکمیت های ملی و فرهنگ ها است، چون در فضای مجازی دیگر مرز مفهوم و معنا ندارد و نظارت بر این فضا ممکن نیست.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در حقیقت دشمن در قالب جهانی سازی، قصد دارد سبک زندگی مدنظر خود را که غربی و لیبرال است ترویج کند، بنابراین مدیریت فضای مجازی و خارج شدن از انفعال در این حوزه ازسوی ما اهمیت بسیار دارد.

وی ابراز داشت: در مقابله با تهاجم فرهنگی قشر فرهنگی جامعه، معلمان و مدرسان اثرگذاری بسیار می توانند داشته باشند و باید ظرفیت های مثبت فضای مجازی را ترویج کرده و در رابطه با نکته های منفی آن روشنگری کنند، تا این تهدید تبدیل به فرصت شود.

کد مطلب 4285281

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