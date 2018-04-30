  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۴

حضور هیات روسی برای مذاکرات با گروههای مسلح در حومه شمالی حمص

حضور هیات روسی برای مذاکرات با گروههای مسلح در حومه شمالی حمص

برخی منابع از ورود هیات روسی به حومه شمالی حمص با هدف گفتگو با گروههای مسلح در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی منابع از ورود هیات روسی به حومه شمالی حمص با هدف گفتگو با گروههای مسلح در این منطقه مطابق شروط دولت سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند: بر اساس اطلاعات دریافتی، هیاتی روسی در گذرگاه الدار الکبیره در ورودی حومه شمالی حمص وارد شده اند تا گفتگوها را با گروههای مسلح به منظور خروج آنها از این مناطق یا تن دادن به سازش مطابق شروط دولت سوریه شروع کنند.

این منابع بیان کردند: این درحالی است که نیروی هوایی سوریه در حال بمباران مواضع تروریستها در شهرک های الرستن، تلبیسه و روستایهای دیرفول، المجدل، الزعفرانه، الغنطو و الحوله در حومه شمالی و شمال غربی حمص هستند.

کد مطلب 4285379

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها