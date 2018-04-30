حضور هیات روسی برای مذاکرات با گروههای مسلح در حومه شمالی حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، برخی منابع از ورود هیات روسی به حومه شمالی حمص با هدف گفتگو با گروههای مسلح در این منطقه مطابق شروط دولت سوریه خبر دادند.

منابع سوری اعلام کردند: بر اساس اطلاعات دریافتی، هیاتی روسی در گذرگاه الدار الکبیره در ورودی حومه شمالی حمص وارد شده اند تا گفتگوها را با گروههای مسلح به منظور خروج آنها از این مناطق یا تن دادن به سازش مطابق شروط دولت سوریه شروع کنند.

این منابع بیان کردند: این درحالی است که نیروی هوایی سوریه در حال بمباران مواضع تروریستها در شهرک های الرستن، تلبیسه و روستایهای دیرفول، المجدل، الزعفرانه، الغنطو و الحوله در حومه شمالی و شمال غربی حمص هستند.