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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۹:۲۴

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خبر داد؛

مراسم احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

مراسم احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: ویژه برنامه احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر امام هشتم (ع) برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد:  احیای شب نیمه شعبان یکی از مناسک تأیید شده در فرهنگ شیعی  بوده واین سنت حسنه باید در جامعه گسترش یابد.

وی افزود: با برگزاری این مراسم باید بتوانیم جایگاه و شخصیت عظیم امام زمان(عج) را به جامعه معرفی کنیم.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: مراسم شب نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی با تلاوت قرآن، دعای کمیل، قرائت مناجات شعبانیه و مداحی ذاکران اهل بیت(ع) آغاز می‌شود و در ادامه حجت الاسلام مهدی ماندگاری به ایراد سخنرانی و اجرای اعمال احیاء و قرآن به سر گرفتن می‎پردازد.

حسینی بیان کرد: در مراسم احیای  شب نیمه شعبان سعید حدادیان به قرائت دعای کمیل خواهد پرداخت که این مراسم باشکوه از ساعت 1 بامداد همزمان با شب میلاد حضرت ولی عصر(عج) تا اذان صبح روز نیمه شعبان در رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4285631

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