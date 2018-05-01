مراسم احیای شب نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: احیای شب نیمه شعبان یکی از مناسک تأیید شده در فرهنگ شیعی بوده واین سنت حسنه باید در جامعه گسترش یابد.

وی افزود: با برگزاری این مراسم باید بتوانیم جایگاه و شخصیت عظیم امام زمان(عج) را به جامعه معرفی کنیم.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: مراسم شب نیمه شعبان در حرم مطهر رضوی با تلاوت قرآن، دعای کمیل، قرائت مناجات شعبانیه و مداحی ذاکران اهل بیت(ع) آغاز می‌شود و در ادامه حجت الاسلام مهدی ماندگاری به ایراد سخنرانی و اجرای اعمال احیاء و قرآن به سر گرفتن می‎پردازد.

حسینی بیان کرد: در مراسم احیای شب نیمه شعبان سعید حدادیان به قرائت دعای کمیل خواهد پرداخت که این مراسم باشکوه از ساعت 1 بامداد همزمان با شب میلاد حضرت ولی عصر(عج) تا اذان صبح روز نیمه شعبان در رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.