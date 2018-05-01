کاهش نرخ ۲۰ ارز/ اُفت ۲۰۶ ریالی قیمت یورو

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۶۲ ریال کاهش نسبت به روز دوشنبه ۵۷ هزار و ۷۹۸ و هر یورو نیز با ۲۰۶ ریال افت در مدت مشابه ۵۰ هزار و ۷۲۴ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۳۶۵ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۰۱ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۲۳۸ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۸۰۹ ریال، روپیه هند ۶۳۲ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۱۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۳۳۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۰۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۲ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۲ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۷۳۸ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۷۰ ریال، لیر ترکیه ۱۰ هزار و ۳۵۶ ریال، روبل روسیه ۶۶۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۶۷۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۶۵ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۶۵۷ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۳۰۹ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۹۰ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۲۹۰ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۲۲ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳هزار و ۲۳ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۰۸ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۲۴۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۸۲۹ ریال، افغانی افغانستان ۶۰۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۱ هزار و ۵۳ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۷۱۹ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.