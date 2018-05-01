لزوم تهیه تقویم فرهنگی برای استان کرمانشاه/ توجه به گردشگری روستا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، نشست مشترک اعضای گروه گردشگری موسسه عالی جهاد دانشگاهی با سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه، به منظورتفاهم و همکاری بین اعضاء گروه گردشگری موسسه عالی جهاد دانشگاهی و سرپرست معاونت گردشگری میراث فرهنگی در محل معاونت گردشگری اداره کل برگزار شد.

در این نشست وحید امیری، سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه اظهارداشت: دانشگاهها و مجامع بین المللی علمی آموزش و نگرش بعد از آموزش را برای قشر تحصیل کرده و هدایت این قشر به بازار کار، مطالعات علمی بیشتری داشته باشند.

سرپرست معاونت گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه افزود: توریست سلامت، مقوله بزرگی است که باید مطالعات و گام های موثری دراین مسیر برداشته شود.

وی ابراز داشت: عرصه رقابت نیاز به تلاش دارد و باید با رقابت پیش برویم، چرا که بازار رقابتی باعث پیشرفت خواهد شد.

امیری با تاکید بر نیاز تهیه تقویم فرهنگی از سوی جهاد دانشگاهی گفت: از تهیه تقویم فرهنگی از سوی جهاد دانشگاهی و ایجاد اتاق فکر مشترک بین تمام دستگاه ها جهت انجام برنامه های آینده استقبال خواهیم کرد.

وی در خصوص اقامتگاهای بوم گردی استان کرمانشاه اظهار داشت: در حدود ۱۵۰ درخواست ایجاد اقامتگاهای بوم گردی داریم که عمدتاً از منطقه اورمانات است، که از این تعداد می توان ۳۰ اقامتگاه قابل انجام کار در آینده در این منطقه داشته باشیم.

رامین پی بردی، مسئول گروه گردشگری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به مطالعات و تجربیات صورت گرفته توریسم روستایی از مردمی ترین بخش گردشگری است که می تواند اولویت گردشگری استان باشد.

وی افزود: استان کرمانشاه با دارا بودن ۲۶۰۰ روستا، به تعبیری دارای ۲۶۰۰ بخش فعال اقتصادی است که بصورت پراکنده و براساس اقتصاد معمول روستای مانند کشاورزی و باغداری فعالیت خود را ادامه می دهند.

این مسئول افزود: ظهور رویدادهای متعدد در روستاهای استان می تواند نقش بسزایی در رفع معضل بیکاری در بین جوانان بیکار تحصیل کرده روستاها داشته باشد.

وی ادامه داد: این گروه رویداد ۲۰۲۰ را با محوریت روستایی در نظر گرفته که حمایت و همکاری متقابل همه دستگاهای دولتی را در انجام این امر می طلبد.

پی بردی اظهار داشت: باید تقویم فرهنگی برای استان تعریف کنیم و این تقویم فرهنگی را به ثبت سازمان میراث فرهنگی برسانیم تا انجام رویدادها برای استان کرمانشاه ثبت وضبط شود.

مسئول گروه گردشگری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای انجام این امر پیشنهاد تشکیل اتاق فکر مشترک بین جهاد دانشگاهی و اداره کل میراث فرهنگی و سایر دستگاههای دولتی را داد.