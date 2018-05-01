 مسابقه ملی طراحی سرپناه نیمه موقت حادثه دیدگان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز معماری اسلامی حوزه هنری، در فراخوان این مساقه آمده است:

موارد زیر به عنوان جمیع معیارهای ایده پردازی مطرح می‌شود، طبعاً یک طرح امکان تجمیع تمام موارد زیر را کنار یکدیگر ندارد، بلکه رسیدن به نقطه بهینه در شاخص‌های زیر و بهره حداکثری ملاک خواهد بود.

معیارهای طراحی:

توجه به سطح اشغال‌ بهینه (پیشنهاد: حداکثر ۲۰ مترمربع)

خلاقیت و نوآوری ضمن در نظر گرفتن تحقق پذیری طرح و امکانات اجرایی

در نظر گرفتن آسایش محیطی

توجه به نیازهای اقلیمی متفاوت (و در درجه عالی‌ تر انطباق‌پذیر بودن طرح با اقلیم‌های متفاوت)

کامل بودن مدارک تحویلی درخواستی

قابلیت تطابق با شرایط فرهنگی اقوام مختلف

امکان قرارگیری سازه در مسیر توسعه بنا

امکان افزایش و کاهش در سطح سرپناه متناسب با نیاز

اتصالات سریع و آسان

دقت در وجوه بومی (از قبیل مصالح، آب و هوا، فرهنگ، وضعیت اجتماعی و ... )

نمایش سیر تکاملی شکل‌ گیری ایده

قابلیت سکنی دادن افراد آسیب دیده برای بازه زمانی میان‌ مدت و تمامی فصول (حداقل یک سال)

امکان پیاده‌ سازی بر بسترهای طبیعی محتمل

عایق‌ بودن در برابر عوامل محیطی

توجه به الزامات ساخت یک سرپناه از قبیل تأسیسات، سرویس‌های بهداشتی و ...

معیارهای بصری:

زیبایی در طراحی بصری

قابلیت فهم (خوانایی)

نمایش ابعاد و تناسبات

معیارهای اقتصادی:

اجتناب از طرح‌ های پیچیده و پرهزینه در تولید

به‌ صرفه‌ بودن تولید به نسبت نمونه‌های مشابه اسکان(از قبیل کانکس و ..)

قابلیت تولید و ساخت در تعداد بالا

توجه به کاهش هزینه در مصرف مواد و متریال

حمل و نقل آسان

پیشنهاد اسم (برند) برای واحد اسکان طراحی شده

قابلیت استفاده در اقلیم‌های مختلف جهان خصوصا کشورهای همسایه ایران

امکان بازیافت طرح و مصالح

معیارهای مبتنی بر شرایط بحرانی:

قابلیت نصب سریع و آسان

عدم نیاز به نیروی کار متخصص و یا مصالح کمیاب

امکان استفاده از یک واحد اسکان اضطراری در چند بحران

ایمن در برابر شرایط بحرانی پسینی از قبیل باران، برف، سرمای شدید و گرما

نحوه ارائه محصول ایده پردازی (طرح نهایی):

هیچ محدودیتی در تعداد ایده‌های ارسالی وجود ندارد لذا خواهشمند است آثار باکیفیت خود را ارسال کنید.

نامگذاری فایل اثر باید به صورت زیر و با همین ترتیب و به زبان انگلیسی انجام شود: نام و نام خانوادگی طراح، شماره تماس، شماره اثر.

مثال: Hosseyn_Sakha_۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰_۰۱

کلیه اطلاعات مورد نظر باید در قالب یک PDF تلفیقی از عکس و توضیحات (آلبوم) و با شیوه نام‌گذاری‌ شده با فرمت بالا در سامانه بارگذاری شود.

فایل ارسالی حاوی مطالب و نکات شما (حداکثر ۵۰۰ کلمه) با حجم حداکثر ۲۰ مگابایت و حداقل کیفیت ۱۵۰dpi به صورت PDF و قابل چاپ در قطع A۴ خواهد بود.

فایل مورد نظر باید شامل موارد زیر باشد:

پلان، نما، مقاطع، پرسپکتیو بیرونی و داخلی از مجموعه هرکدام حداقل دو عدد مبین طرح (پیشنهاد مقیاس: ۱:۵۰)

ترسیمات سه بعدی مورد نیاز دیگر

اندیشه‌ نگارهای(ایدئوگرام) مورد نیاز (طرح، اقلیم، همسایگی، توسعه‌های احتمالی و ...)

روش ساخت و مصالح (متریال) به کارگرفته شده.

روش جمع کردن (در مواردی که قابل حمل و نقل و یا استقرار در نقطه دیگری باشد)

توضیحات متنی لازم برای فهم بیشتر از ایده پیشنهادی

تکنیک و شیوه اجرای آثار ارسالی آزاد می‌باشد.

حداقل ۳ تصویر واضح از هر ایده پیشنهادی لازم است

برگزار کننده مسابقه برای بررسی ایده¬هایی که ارائه آن¬ها با چارچوب اعلام شده فوق منطبق نباشد تعهدی نخواهد داشت.

شرایط و قوانین برگزاری مسابقه:

این فراخوان در قالب مسابقات فن‌آورد صورت می‌گیرد و تابع ضوابط، قوانین و مقررات آن است.

هدف از این فراخوان عمومی، دستیابی به ایده یا ایده‌های برتر از طریق جلب مشارکت همگانی است.

در تعداد ایده‌های ارسالی محدودیتی وجود ندارد، اما یک فرد با بیشتر از یک ایده به مرحله دوم مسابقه وارد نمی‌شود.

طراحان در استفاده از هرگونه تصویر، نماد برای طراحی و رندرگیری آزاد هستند، اما در اثر نباید از نمادهای جریان‌های ضد ارزشی و ضد دینی، انحرافی و مغایر با ارزش‌های جمهوری اسلامی و … استفاده شود.

محدودیتی در استفاده از طرح‌های فرضی بصری (از قبیل رنگ، لوگو، شعار و ... ) بر روی طرح وجود ندارد.

برگزیدگان مرحله اول مسابقه ملزم به ارائه تمامی مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مرحله دوم هستند.

مالکیت معنوی و حقوقی طرح‌های راه یافته به مرحله دوم مسابقه برای برگزار کننده مسابقه خواهد بود و در صورت نیاز به تکمیل طرح‌ها با هنرمند آن مذاکره خواهد شد.

همچنین فن‌آورد در نظر دارد ایده‌های برگزیده یا تلفیق ایده¬های برتر را پس از گزینش آن¬ها توسط هیئت داوری، همراه با ضوابط و الزامات تعیین شده، برای ارائه در فضای عمومی به کار گیرد.

شرکت‌کننده با ارسال طرح تأیید می‌کند که آثار ارسالی اصل هستند و توسط خود شخص حقوقی یا حقیقی خلق شده‌اند و مشمول نقض قوانین حمایت معنوی یا نقض حقوق دیگران نمی‌شود.

در صورت احراز کپی‌ بودن اثر شرکت داده شده در هر مرحله، علاوه بر حذف طرح از مسابقه مشمول محرومیت‌های دیگر و جبران خسارت‌های احتمالی خواهد بود.

ثبت نام بدون محدودیت سنی و برای همگان آزاد است.

شرکت‌ کنندگان می توانند به صورتی انفرادی و یا گروهی در این مسابقه شرکت کنند.

محدودیتی برای رشته تحصیلی شرکت‌ کنندگان وجود ندارد، رقابت‌های فن‌آورد به مهارت توجه دارد و نه رشته تحصیلی بنابراین از تمام متخصصین، معماران، طراحان صنعتی و افراد توانمند جهت شرکت در مسابقه دعوت می‌شود.

درصورت فراهم شدن شرایط و امکانات مورد نیاز برگزار کننده مسابقه، طرح‌های برگزیده در نمونه مقیاس شده و یا در مقیاس حقیقی با استفاده از مدارک تحویلی نهایی در مرحله دوم اجرا و ساخته خواهد شد.

در طرح‌های ارسالی هیچ نشانه‌ای از طراح از قبیل نام، شهرت، لوگو، امضا و ... به منظور صیانت از فرآیند داوری نباید وجود داشته باشد.

طراح می‌بایست در صورت پذیرفته‌ شدن در مرحله دوم یک نسخه از مدارک و نقشه‌ها اعم از فایل‌های سه بعدی و توضیحات فنی را تحویل دهد.

در شرایط خاص تصمیم‌گیری در مورد پذیرش آثار و تغییرات احتمالی در بخش‌های فراخوان توسط دبیرخانه فراخوان انجام‌گرفته و مخاطبان و شرکت‌کنندگان در فراخوان ملزم به پذیرش این تصمیم خواهند بود.

در صورت وقوع شرایط بحرانی از قبیل زلزله برگزار کننده مسابقه تعهدی نسبت به شرایط مسابقه نخواهد داشت و در این شرایط از معماران محترم دعوت می‌کند طرح‌های خود را با سرعت بیشتر به سازمان‌های ذی‌ربط برسانند!

مراجعۀ حضوری جهت ارائه آثار پذیرفته نخواهد بود.

جوایز:

فن‌آورد به جهت تقدیر از شرکت کنندگان و برگزیدگان مسابقه جوایزی را ترتیب داده است که بدین شرح است:

جایزه نفر اول ۱۰ میلیون تومان+ لوح تقدیر

جایزه نفر دوم ۳ میلیون تومان+ لوح تقدیر

جایزه نفر سوم ۲ میلیون تومان+لوح تقدیر

سید جواد هاشمی فشارکی، مهدی رئیسی و سعید مرادی هیئت داوران این مسابقع را تشکیل می دهند و علاقه مندان تا ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۷ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. داوری اولیه آثار، دهه سوم اردیبهشت ماه جاری و مرحله حضوری رقابت: خرداد ۹۷ در استودیوی صدا و سیماست.

برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توان به نشانی www.fanavard.ir یا @fanavard_ir یا @irac_ir مراجعه کرد.