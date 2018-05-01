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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

افزایش سرمایه ۹.۹ هزار میلیارد ریالی در بورس

افزایش سرمایه ۹.۹ هزار میلیارد ریالی در بورس

بالغ بر ۹هزار و ۹۶۸میلیارد ریال افزایش سرمایه در فروردین امسال در بورس اوراق بهادار انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، تازه ترین آمارها نشان می دهد، در نخستین ماه نخستین فصل امسال ۹ هزار و ۹۶۸ میلیارد و ۳۸۹ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان یک هزار و ۹۷۱ میلیارد و ۱۵۱ میلیون ریال از طریق سهام جایزه و ۷ هزار و ۹۹۷ میلیارد و ۲۳۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

این در حالی است که در فروردین سال ۹۶ به میزان ۶ هزار و ۹۱۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۹۵۰ میلیارد ریال آن از طریق سهام جایزه و ۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

همچنین در سال گذشته بالغ بر ۱۰۹ هزار و ۲۶۳ میلیارد و ۶۷ میلیون ریال افزایش سرمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که از این میزان ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیارد و ۷۲۷ میلیون ریال از طریق سهام جایزه و ۹۱ هزار و ۹۸۲ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال از طریق حق تقدم بوده است.

کد مطلب 4286058

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