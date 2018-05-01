برنامه های بنیاد سعدی در نمایشگاه کتاب تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سعدی، بنیاد سعدی به عنوان متولی آموزش و گسترش زبان فارسی در جهان، امسال با دو غرفه مجزا و نشست‌های متفاوت در سالن بین المللی کتاب تهران حضور دارد. این بنیاد ضمن حضور در سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران، نشست‌هایی را با حضور رییس و معاونان بنیاد سعدی و همچنین فارسی آموزانی از کشورهای روسیه، صربستان، کره جنوبی، بنگلادش، هند، غنا، مالزی، سریلانکا، آمریکا و ... برگزار می‌کند.

فارسی آموزان میهمان غرفه بنیاد سعدی که درحال حاضر در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و شهید بهشتی مشغول تحصیل هستند، در نشستی از علت علاقه خود به زبان فارسی و یادگیری آن و ویژگی‌های ادبیات فارسی خواهند گفت.

اولین نشست بنیاد سعدی رونمایی از کتاب آموزش زبان فارسی «مینا» جلد ۲ خواهد بود که به همراه کتاب‌های فرهنگستان زبان وادب فارسی، بنیاد دایره المعارف اسلامی، شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی و کتاب مرجع با حضور دکتر حداد عادل و مولفان انجام خواهد شد.

سیدباقرسخایی، دبیر بنیاد سعدی و سفیر سابق کشورهای خلیج فارس و تونس، موضوع «نقش زبان فارسی در دیپلماسی عمومی» و فرهاد پالیزدار، معاون امور بین الملل بنیاد سعدی «وضعیت زبان فارسی در جهان» را در نشست روز سه شنبه، ساعت ۱۲ الی ۱۳:۳۰ تشریح خواهند کرد.

همچنین رونمایی از کتاب‌های «چارچوب»، «گام اول با زبان واسط عربی»، ویرایش دوم «ایرانشناسی» باحضور دکتررضامراد صحرایی، معاون آموزش و پژوهش بنیاد سعدی و دیگر مولفان انجام خواهد شد.

بنا بر اعلام این خبر، رونمایی از کتاب منی بعزاوی، نویسنده کشور تونس، با عنوان «رحله بالف رحله» (یک سفر مانند هزار سفر) با حضور این نویسنده و نمایندگانی از بنیاد سعدی و تونس ازدیگر برنامه‌های بنیاد سعدی در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواهد بود.

کارشناسان بنیاد سعدی امسال در نیم طبقه سالن شبستان؛ بازار جهانی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در دو غرفه مجزا حضور داشته و آماده ارائه مشاوره به دانشجویان خارجی و فارسی آموزان هستند.

سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۲ الی ۲۲ اردیبهشت ماه در سالن نمایشگاه‌های مصلی امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.