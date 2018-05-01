سمندر آذربایجانی برای نخستین بار مشاهده و ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، سید مجید خرازیان مقدم مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست از مشاهده و ثبت سمندر آذربایجانی (Neurergus crocatus) برای نخستین بار توسط کارشناسان این سازمان خبر داد و گفت: کارشناس گروه خزندگان و دوزیستان این دفتر با همکاری کارشناسان اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی و کارکنان اداره محیط زیست شهرستان اشنویه طی ماموریت صحرائی فروردین ماه سالجاری موفق به ثبت حضور سمندر آذربایجانی در منطقه مرزی اشنویه شد.

مقدم افزود: کارشناسان موفق به مشاهده ۱۲ عدد سمندر آذربایجانی در منطقه مرزی اشنویه شدند.

وی با یادآوری جمعیت نادر این گونه، اظهار کرد: تنها پراکنش جمعیتی سمندر آذربایجانی در استان آذربایجان غربی ایران به ثبت رسیده است و این نخستین گزارش مشاهده گونه توسط بخش خزندگان و دوزیستان بود.

به گفته مدیر کل دفتر حیات وحش و آبزیان آب های داخلی سازمان حفاظت محیط زیست، تا کنون گزارش و اطلاعات خاصی در خصوص سمندر آذربایجانی توسط سازمان محیط زیست منتشر نشده است.

سطح پشتی گونه سمندر آذربایجانی، قهوهای تا سیاه با لکههای زرد نامنظم در اندازه های متفاوت و به فرم های مدور و بیضی است. همچنین، سطح زیرین بدن در جنس نر، نارنجی و در جنس ماده، زرد است. از دیگر ویژگی های ظاهری این گونه می توان به سطح شکمی فاقد لکه اشاره کرد.

سمندر آذربایجانی در جویبارهای کوهستان سکنی دارد و در بهار تخم ریزی می کند. لارو آن ها با زندگی در جویبار سازگاری دارد. نرها و ماده ها تنها در نزدیکی جویبارهای محل زیست خود از آب خارج میشوند و زندگی خشکی زی برای این گونه، ناشناخته است.

سمندر کوهستانی آذربایجانی از نظر وضعیت حفاظتی، در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN)، در زمره حیوانات آسیب پذیر (VU) قرار دارد و تابحال جزو هیچ یک از ضمائم کنوانسیون CITES ثبت نشده است.

تاکنون، هفت گونه سمندر به نام های سمندر غارزی، سمندر کوهستانی لرستانی(امپراطور)، سمندر کوهستانی کردستانی (خال زرد)، سمندر کوهستانی آذربایجانی، سمندر آتشین، سمندر تاج دار جنوبی و سمندر جویباری ایران در ایران شناسایی و نامگذاری شده است.