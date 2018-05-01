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۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۵۶

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس:

طرح «مدیریت جامع توسعه روستایی» از سوی مجلس در دست بررسی است

طرح «مدیریت جامع توسعه روستایی» از سوی مجلس در دست بررسی است

اراک- نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس گفت: طرح «مدیریت جامع توسعه روستایی» ازسوی مجلس در حال بررسی است و چنانچه تصویب و اجرایی شود در اداره امور روستاها اثرات مثبت فراوانی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کریمی روز سه شنبه در گردهمایی اعضای شوراهای اسلامی بخش ساروق شهرستان اراک، اظهار داشت: اصل هفتم قانون اساسی احکام شفافی را برای مدیریت مردم در امور خود در قالب شوراها عنوان کرده و این بخشی از مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه تمام ظرفیت های پیش بینی شده شوراها در قانون، به طور کامل در جامعه اجرایی نشده از جمله ایده مدیریت متمرکز شهری و روستایی که سال ها است در کشور مطرح می باشد، اما متاسفانه تا امروز از سوی دولت به عنوان لایحه به مجلس برای تصویب ارجاع نشده است.

کریمی بیان کرد: تشکیل فراکسیون توسعه شهری در مجلس شورای اسلامی تلاش خوبی در این زمینه است و طرح های جامعی در این رابطه در مجلس مطرح است که ازجمله آن می توان به طرح «مدیریت جامع توسعه روستایی» اشاره کرد، چنانچه این طرح تصویب و اجرایی شود تحول بزرگی در اداره امور روستاها ایجاد می کند.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان ساخت: همچنین لایحه امور اداری و استخدامی شهرداری ها، طرح درآمد پایدار شهرداری ها و اصلاح و بازنگری قانون شوراها نیز در مجلس در حال رسیدگی است، باید قوانینی تصویب شود تا ظرفیت عظیم وظایف و اختیارات شوراها عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: به عنوان نماینده مردم در مجلس، تلاش خواهیم کرد تا گام های بلندتری برای تقویت شوراهای شهرها و روستاها برداریم و در این مسیر نیازمند انسجام و همدلی هستیم، تا بتوانیم خدمت گذاری اصولی به مردم انجام دهیم.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پیگیری مطالبات مردم وظیفه ای است که قانون برعهده شوراها و نمایندگان مجلس به عنوان وکیل ملت گذاشته و در این مسیر امیدواریم بتوانیم از مسائل جامعه و مردم به نحو مطلوب گره گشایی کنیم.

کد مطلب 4286159

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