به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله در همایش بزرگ انتخاباتی در استان بقاع لبنان گفت: از همه کسانی که مراتب تایید و موضع محکم خود را در برابر همه شایعات و تحلیل ها و هجمه رسانه ای که از روز اول در منطقه بقاع به ویژه بعلبلک و هرمل وجود داشت اعلام کردند، تشکر می کنم. از همه مردان، زنان و بزرگ و کوچک که مراتب وفاداری و موضع خود را در برابر هجمه رسانه ای اعلام کردند، تشکر می کنم.

وی افزود: از همه کسانی که عرایض نوشته شده با خون یا کسانی که شمشیر و تفنگ اجداد و آباء خود را فرستادند، تشکر می کنم و من خود را بخشی از آنها می دانم.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: این بقاع است بقاع امام موسی صدر و عباس الموسوی و بقاع رزمندگان و این زحله و بعلبلک هرمل و بقاعی است که هویت و وفایش را در روز ششم ماه مه نشان خواهد داد.

نصرالله بیان کرد: ولادیت امام مهدی(عج) را تبریک می گویم و از خداوند تعجیل در ظهورش را تمنا می کنیم به ویژه پس از اینکه زمین آکنده از فساد و گرسنگی و خشونت و ارهاب شده است. روز کارگر را به کارگران لببنان و همه کارگران در جهان تبریک می گویم و بر حمایت از آنها تاکید داریم. اسلام بر جایگاه معنوی کارگران و زحمت کشان تاکید دارد.

وی تاکید کرد: قرار بود که در هفته گذشته همایش انتخاباتی داشته باشیم اما شرایط منجر به تغییر موعد شد اما هدف همایش مشترک حوزه های زحله و بعلبک هرمل به حمایت از فهرست امل و الوفاء مربوط می شود. موضوعات و اهتمامات مشترک در حوزه های مذکور امنیت و توسعه و سیاست و آینده و سرنوشت کشور است. فهرست در زحله متشکل از شخصیت های و گروههای سیاسی وزین است و نامزد واحد از حزب الله و جنبش امل داریم و فهرست حزب الله نیست آنگونه که برخی قصد دارند ترویج دهند و رنگ سیاسی و طایفه ای به آن بدهند.

نصرالله گفت: هدف این فهرست این است که مشکلات ساکنان زحله مورد توجه قرار گیرد و هدف مصادره تصمیم زحله نیست بلکه مشارکت در مسئولیت و خدمت است. همپیمانان ما از شخصیت ها و گروههای مستقل هستند.

وی افزود: معرکه و نبرد معرکه حفظ هویت و تصمیم است. قانون نسبی که ما خواستار آن هستیم و به خاطر آن مبارزه می کنیم فرصت به دیگران می دهد که مثلا در بعلبلک هرمل خارج از فهرست ما پیروز شوند. امروز در زحله، بعلبلک و بقاع غربی، راشیا و حوزه نخست بیروت و همه حوزه ها مشارکت از طریق قانون نسبی امکان پذیر است. منطقه بقاع به شکل عام از قبل و همچنان از تنوع طایفه ای و مذهبی مسلمان و مسیحی برخوردار بوده و هست و طی دهه های گذشته این بافت ملی و اجتماعی و انسانی حفظ شده است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان بیان کرد: باید بافت اجتماعی و تنوع و بقای آن مورد تاکید قرار گیرد و هر سخنی درباره بقاع به ویژه بعلبلک هرمل از تغییر بافت جمعیتی یا تلاش طایفه ای از اکاذیب است. کل منطقه محروم است و هیچ فرقی میان طوایف وجود ندارد. مشکل امنیتی به همه ضربه می زند و هنگامی که تهدید تکفیری رخ داد خطری برای همه مسلمانان و مسیحیان بود.

وی تاکید کرد: صلح شامل همه می‌شود و همه از توسعه اگر محقق شود برخوردار می شوند و کرامت به همه ساکنان منطقه مربوط می شود نه طایفه ای بدون طایفه دیگر.

نصرالله بیان کرد: در انتخابات و غیر از آن دامن زدن به موضوعات طایفه ای و مذهبی و ایجاد دودستگی میان مردم مجاز نیست و اینکه برخی علیه دیگری تحریک شوند تا دستاورد سیاسی حاصل شود و کرسی پارلمان به دست آید مجاز نیست و این خنجری در قلب منطقه است. این منطقه از زمان شکل‌گیری لبنان بزرگ در سال ۱۹۲۰ از محرومیت رنج برده است و فقط مشکل بقاع نیست بلکه مشکل بقاع و شمال و جنوب است. سال ۱۹۹۲ اولین حضور ما در پارلمان لبنان بود و ورود ما به دنبال نمایندگی مقاومت و دفاع از مقاومت بود. ما از وظیفه خود در خدمت به منطقه و توسعه منطقه دریغ نمی کنیم. حجم خدمات در سال ۱۹۹۲ بزرگ بود با این وجود از کسانی که از توسعه سخن می گویند درخواست می کنیم که میان آنچه قبل از آن در منطقه بود و امروز هست مقایسه داشته باشند و به طور قطع کافی و راضی کننده نیست.

وی افزود: در بعلبلک هرمل فهرست هایی است اما می خواهم از فهرستی که جریان المستقبل و حزب نیروهای لبنانی در داخل و سعودی ها در خارج حامی آن هستند سخن بگویم. این فهرست می گوید که مقاومت روی سر ما اما ما برای خدمت به اهالی منطقه آمده ایم ولی از سال ۱۹۹۲ نخست وزیری با المستقبل بود و وزارت دارایی و وزارتخانه های اساسی وخدماتی نیز مگر سالهای اندکی دو سالی به ریاست سلیم الحص و دوره ای که نجیب میقاتی نخست وزیر بود با این وجود جریان المستقبل برای ساکنان منطقه چه ارمغانی داشته است؟ برای زحله و بعلبلک هرمل غیر وعده و تحریک طایفه ای و مذهبی چه داشته است؟

دبیرکل حزب الله لبنان بیان کرد: طی هفت سال با وجود درگیر بودن به جنگ ضد تکفیری ها خدمات زیادی عرضه شده است. ما با وجود اینکه مشغول جنگ با صهیونیستها و تروریستها بودیم اما خدمات زیادی ارائه کردیم. فهرست دوم در بعلبلک هرمل که مورد حمایت جریان المستقبل و گروههای داخلی و سعودی ها در خارج هستند از روز اول علیه ما اعلام جنگ کردند.

وی افزود: برخی از قیمومیت سوریه حرف می زنند مفهوم این است که تسلیم شده اند که نظام سوریه پیروز شود و طرح عربستان و آمریکا ساقط شده است و از این رو همه ساکنان بقاع این خط سیاسی و محور سیاسی به نفعشان است. از سال ۱۹۹۲ در راستای تشکیل شورای توسعه بعلبلک هرمل مبارزه کرده ایم و جواب محال بوده است. جریان المستقبل مسئول محروم کردن شماست. آیا کسانی را انتخاب می کنید که تا حد امکان در خدمت شما باشد در حالی که مشغول جنگ است یا کسانی را انتخاب می کنید که به شما پشت کرده اند. امنیت اجتماعی دغدغه اصلی همه ساکنان منطقه است و برخی تلاش می کنند که حزب الله و جنبش امل را مسئل این موضوع بدانند و این ظلم است. امنیت اجتماعی مسئولیت دولت است و احدی نمی پذیرد که حزب الله یا جنبش امل یا حزب قومی یا هر حزبی که در این فهرست مشارکت دارد مسئول قلمداد شود.

دبیر کل حزب الله لبنان بیان کرد: قبلا تلاش ما این بود که دستگاههای امنیتی به بقاع توجه کنند. طی هفت سال همه بقاع در معرض تهدید قرار داشت اعم از مسلمان و مسیحیان. گروههای مسلح بر ورود به شهرکها برای ایجاد پایگاه در آن و سپس حرکت به بیروت عزم مشخصی داشتند. دولت از مسئولیت خود در دفاع از روستاهای مرزی سرباز زد. ارتش وجود داشت اما تصمیم سیاسی در دستش نبود و گروههای سیاسی با این گروهها در ارتباط بودند. شما ای ساکنان بقاع تصمیم به رویارویی و دفاع از روستاها و ساکنان و کودکان خود و ایستادگی با حزب الله گرفتید و شهیدان بقاع گواه آن هستند.

وی گفت: روز ششم ماه مه به که رای می دهید به کسی که از شما دفاع کرد و در کنار شما ایستاد و خون داد یا کسانی که مانع ارتش و دفاع از شما شد و به گروههای مسلح دستور داد علیه شما وارد عمل شوند. ما به حضور فعال دولت نیاز داریم و پرونده هایی است که از طریق مناطق و حزبی از احزاب معالجه نمی شود و حل مشکل بیکاری و امنیت و مالی راهکاری در سطح لبنان دارد.

نصرالله بیان کرد: شما ساکنان بقاع این مقاومت را ایجاد کرید و از شهر بعلبلک و از مدرسه امام منتظر حزب الله تاسیس شد و فرزندان و مردان و شهیدان شما در همه عرصه حضور داشتند و باید از خون فرزندانتان با رای های خود دفاع کنید. امروز طرفی حاضر به پرداخت صدها میلیارد دلار در جنگش با محور مقاومت و تحریک آمریکا بر محور مقاومت است و حمایت مقاومت با رای های شما میسر می شود. پیروزی ها و دستاوردها با رای های شما میسر می شود و مقاومت به حمایت سیاسی نیاز دارد زیرا توطئه بین المللی ضد آنها زیاد می شود و توطئه منطقه ای وجود دارد. ولیعهد عربستان آماده پرداخت میلیاردها برای تحریک آمریکا و اسرائیل برای راه انداختن جنگ در منطقه است. حمایت با رای شماها ممکن می شود. ما در برابر مرحله جدیدی قرار داریم جنگ در آستانه تمام شدن با عوامل در سوریه است اما اصلی ها و آمریکا و متحدانش و سعودی ها وارد عمل می شود. آنها در برابر باخت خود در سوریه ساکت نمی مانند.

وی افزود: آمریکا، اسرائیل و عربستان در برابر شکست طرح خود در سوریه و عراق و لبنان ساکت نخواهند نشست. امروز لبنان در قلب نبرد است و ما به معادله طلایی نیاز داریم و برای تحکیم آن به رای های شما نیاز داریم. فهرست دیگر همان است که خواهان خلع سلاح شماست و می گوید که غیرقانونی است و به محور دیگر وابسته است.

نصرالله گفت: رای های شما مسئولیت اکید و سرنوشت ساز است. با وجود همه آنچه گفتیم ما کامل و معصوم نیستیم و قصور و اشتباهاتی هست ما با تمام احترام همه ملاحظه ها را مورد توجه قرار می دهیم. به شما می گوییم که نواقص را برطرف خواهیم کرد و ید واحدی برای ارائه بهترین خدمت توسعه هستیم حتی اگر رویارویی سیاسی سخت پیش رو باشد.

دبیر کل حزب الله بیان کرد: کسانی که به دنبال ایجاد حساسیت های منطقه ای است به نفع اسرائیل کار می کند و دشمن بقاع و جنوب و مقاومت هستند. راه را برای فتنه انگیز باز نکنید. رهبر بعلبلک هرمل خط مقاومت است و امام موسی صدر و سید عباس الموسوی و شهیدان و خانواده های آنها. روز ششم ماه روز اعلام وفاداری و بیعت مجدد با خون شهیدان و مقاومت شماست. از روز اول انتخابات هدف ایجاد خلل در عزم شما بوده است و شما مقاومت خود را در هیچ روزی رها نمی‌کنید و در روز ششم ماه مه حاضر می شوید.