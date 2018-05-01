به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان عصر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه گردشگری دارد که مکی‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد.

وی اضافه کرد: استان بوشهر در فصول پائیز و زمستان و اوایل بهار دارای آب و هوای بسیار خوبی است که می‌تواند در این ایام میزبان مسافران و گردشگران متعددی باشد و باید از این فرصت استفاده شود.

معاون رئیس جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای اجرای طرح گردشگری زمستانه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح باعث رونق گردشگری دریایی و ساحلی در جنوب کشور می‌شود.

وی بیان کرد: در صورتی که دولت تعطیلات گردشگری زمستانی را تصویب کند، شاهد حضور گسترده گردشگران در ایام زمستان در مناطق جنوبی کشور خواهیم بود و موقعیت خوبی نیز برای استان بوشهر ایجاد می‌شود.

مونسان تصریح کرد: مناطق جنوبی حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت بی نظیری در همه بخشهای اقتصادی به ویژه در صنعت گردشگری دارند که توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اشتغال و درآمدزایی باشد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ادامه داد: تاکنون آنگونه که باید به گردشگری دریایی توجه نشده است و باید زمینه توسعه این بخش از گردشگری در مناطق ساحلی جنوب توسعه یابد.