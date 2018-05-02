کاخ سفید: توان هسته ای ایران پیشرفته تر از میزان اعلام شده بود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «سارا سندرز» روز سه شنبه بدون ارائه مستنداتی محکمه پسند مدعی شد که توانایی و ظرفیتهای هسته ای ایران در هنگام امضای توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ پیشرفته تر از میزان اعلام شده از سوی مقامات تهران بود!

سندرز در نشست خبری کاخ سفید مدعی شد: «مشکل آن است که این توافق بر مبنای ادعایی کاملاً کذب شکل گرفت. ایران دروغ گفت، آنها بازیگرانی متقلب بودند و بنابراین مبنای این توافق موضوعاتی بود که صحت نداشتند».

وی در ادامه ادعاهای پوچ خود افزود: «ما با این توافق مشکل داریم. به ویژه با توجه به این واقعیت که ظرفیت و توانائیهای هسته ای ایران بسیار پیشرفته تر از آن چیزی بود که مقامات تهران بدان اشاره کردند».

گفتنی است که سخنگوی کاخ سفید در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد اشتباه تایپی (؟) که در بیانیه روز دوشنبه کاخ سفید علیه ایران رخ داده بود، این ادعای بی اساس را مطرح ساخت.

سندرز همچنین گفت که این اشتباه تایپی فوراً شناسایی و تصحیح شد؛ اما ادعا کرد که اشتباه بزرگتر زمانی اتفاق افتاد که رئیس جمهور باراک اوباما توافق هسته ای با ایران را به امضاء رساند!

سخنگوی کاخ سفید همچنین هشدار داد که به محض انقضای توافق هسته ای، ایران قادر است بسیار سریعتر از آنچه که پیشتر تصور می شد، به سلاح هسته ای دست یابد.

شایان ذکر است که روز چهاردهم ژوئیه ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا و پنج قدرت بزرگ جهانی (روسیه، چین، فرانسه، انگلیس، آمریکا و فرانسه) یک توافق هسته ای موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را با تهران به امضاء رساندند.

در این توافق، طرفین توافق کردند که در اِزای توقف برنامه هسته ای ایران، تحریمها علیه تهران به تدریج لغو شود.