ژاپن سفارت خود را به قدس منتقل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، نخست وزیر ژاپن که ساعات پایانی سه شنبه وارد سرزمین های اشغالی شد بر عدم انتقال سفارت این کشور به قدس تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، «شینزو آبه» در دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در رام الله اعلام کرد که توکیو سفارت خود را به قدس منتقل نخواهد کرد.

آبه در عین حال بر حمایت کشورش از روند سیاسی بر اساس راه حل موسوم به دو دولت تاکید کرده و افزود: توکیو آمادگی دارد در تحقق عملیات صلح خاورمیانه سهیم باشد.

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در این دیدار گفت: راه حل بحران فلسطین، تشکیل کشور مستقل فلسطین به مرکزیت قدس شرقی و بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ است.

وی همچنین افزود که آمریکا با به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صلاحیت خود به عنوان یک میانجی بی طرف را از دست داد.

