آیت‌الله سید احمد میرعمادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه همواره اعتقاد به مهدویت در زندگی و حیات انسان‌ها وجود داشته است، اظهار داشت: انتظار به معنای انتظار برای آینده بهتر، ظهور منجی عالم بشریت، دولت حق و عدالت، امید به رفاه و آسایش و برچیده شدن ظلم و ستم است.

وی با اشاره به اینکه اعتقاد به مهدویت ریشه در تاریخ بشریت دارد گفت: استقرار عدالت فراگیر، شکوفایی خرد و دانش بشری و رفاه اقتصادی از ویژگی‌های جامعه‌ای بوده که امام زمان(عج) بنیان خواهد نهاد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه برای تحقق چنین جامعه‌ای نیاز به آمادگی، تلاش عملی و زمینه‌سازی برای ظهور امام زمان (عج) است گفت: باید جهان متوجه امام زمان(عج) شود، معرفت و محبت به امام زمان(عج) در دل ها قرار گیرد.

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر لزوم آمادگی برای عبودیت، عدالت و اجرای کامل دستورات الهی گفت: همچنین رفاه اقتصادی از دیگر شاخص‌های مهم حکومت امام زمان(عج) است.

وی یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران زمینه‌ساز ظهور امام زمان(عج) است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد تأکید کرد: فرهنگ مهدویت چیزی جز صلح، رفاه و آسایش نبوده و ترویج این فرهنگ پویا، کاری مؤثر و فرهنگی است.

آیت‌الله میرعمادی بابیان اینکه اعتقاد به معنویت آرام‌بخش است، افزود: چیزی که می‌تواند آینده درخشان جامعه را به وجود آورد اعتقاد به مهدویت است، چراکه صلح جهانی در سایه مهدویت ممکن است.

وی در ادامه سخنان خود بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامه‌های نیمه شعبان تأکید کرد.