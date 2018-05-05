دیدار استقلال و پرسپولیس یک سوپرجام واقعی است/ توصیه به «شفر»

رضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قهرمانی آبی پوشان در جام حذفی اظهار داشت: این قهرمانی و این جام از نان شب هم برای استقلال واجب تر بود. هواداران این تیم مدتها بود که در حسرت کسب جام بودند و این قهرمانی نیاز بود. من خیلی خوشحالم تیمی که پیش از آن که خودم را پیشکسوت آن بدانم هوادارش هستم، دستش در این فصل از جام خالی نماند و هواداران نیز از اتفاقاتی که در این تیم رقم خورد در نهایت خوشحال هستند.

کاپیتان سابق آبی پوشان گفت: البته این قهرمانی تا حدود زیادی و از مدتها پیش قابل پیش‌بینی بود. استقلال الان در شرایطی هست که بهترین تیمهای آسیا هم نمی‌توانند مقابل آن بایستند چه برسد به خونه به خونه که از لیگ یک به فینال رسیده بود. البته من نمی‌خواهم ارزش‌های تیم خونه به خونه را زیر سئوال را ببرم اما آنها خودشان هم می دانستند که نمی‌توانند حریف استقلال باشند. آن هم این تیم آماده استقلال که به راحتی تاکتیکش را به هر تیمی دیکته می‌کند.

مدافع پیشین آبی پوشان با اشاره به حضور انبوهی از هواداران جنوبی استقلال در ورزشگاه اروندان خرمشهر گفت: این هواداران واقعا برای تیم خودشان سنگ تمام گذاشتند. قطعا حضور آنها انگیزه تیم ما را بالاتر برد و در رقم خوردن این نتیجه بی تاثیر نبود.

حسن زاده با اشاره به دیدار سوپرجام که قرار است در تاریخ ۲۹ تیر برگزار شود بیان داشت: این سوپرجام یک سوپرجام واقعی است و دیدن دارد. وقتی استقلال و پرسپولیس هر یک فاتح یکی از جام های کشور شده و قرار است برای رسیدن به عنوان هرچند تشریفاتی، اما جذاب و دوست داشتنی سوپرجام با هم دیدار کنند باید آن را فراتر از دربی دانست.

پیشکسوت تیم استقلال تصریح کرد: شفر باید هرچه زودتر تیمش را از حال و هوای قهرمانی جام حذفی خارج کند و شرایط روحی این تیم را برای دیدار آسیایی مقابل ذوب آهن آماده کند. قطعا ذوب آهن خونه به خونه نیست که ما فکر کنیم بازی راحتی پیش رو داریم و خودمان را از پیش برابر این تیم خوش ساختار که از یک مربی بسیار باتجربه و کاربلد بهره می برد برنده بدانیم. شکست احتمالی مقابل ذوب آهن و حذف از آسیا قطعا شیرینی قهرمانی در جام حذفی را از بین خواهد برد.