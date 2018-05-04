به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر امام جمعه ابهر، حجت‌الاسلام جعفر رحیمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر ابهر به دو مسئله اساسی و ریشه‌ای در پیشرفت نظام اسلامی که امروزه درمان همه دردهای اقتصادی کشور است اشاره کرد و افزود: راه مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا خرید کالای ایرانی و انتخاب مدیران در تراز انقلاب اسلامی است.

امام جمعه ابهر در تشریح این دو امر مهم به تبیین بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار هزاران نفر از کارگران و کار آفرینان پرداخت و افزود:ایشان در این دیدار اصلی‏ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی را جنگ اقتصادی دانستند و تأکید کردند تنها راه مقابله با این جنگ، حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توانایی‌‏ها و ظرفیت‏‌های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان است.

رحیمی همچنین به بازدید رهبر انقلاب اسلامی از نمایشگاه محصولات ایرانی در حسینیه امام خمینی(ره)، اشاره کرد و گفت: برخلاف همه فشارها و تحریم‏ها و همه مشکلاتی که مستکبران ایجاد می ‏کنند اما تولیدات داخلی که در این نمایشگاه عرضه شده بود، برجسته و ممتاز بود و باید در مقابل نیروی کار ایرانی سر تعظیم فرود آورد و به ‏همین‏ دلیل باید دست هنرمند کارگر ایرانی را که یکی از بهترین کارگران دنیاست، بوسید.

وی ادامه داد: اگر کشوری بخواهد به عزت مادی، به سعادت معنوی به سیطره سیاسی، به پیشروی علمی، به آبادانی زندگی دنیا و به هر آرزویی بخواهد دست پیدا کند باید به آموزش و پرورش به عنوان یک کار بنیانی نگاه و در فکر فراهم کردن مقدمات یک تحول بنیادی باشد.

امام جمعه شهر ابهر با اشاره به آیات قرآنی نازل شده درباره رحمت الهی گفت: هنگامی که درهای رحمت الهی بر اثر کثرت گناهان بسته شود، چاره‌ای جز بازگشت به درگاه او و گشودن درهای رحمت به وسیله استغفار و توبه حقیقی نیست.

رحیمی با بیان اینکه یکی از علل آفات و حوادث سخت زندگی، آلودگی به گناهان است که در آیات و روایات به طور گسترده پیرامون رابطه این دو با یکدیگر سخن گفته شده است، اضافه کرد: حتی از بعضی از روایات استفاده می‌شود کدام گناه با کدام نوع از بلا رابطه دارد، مثلاً زنا و بی‌عفتی، شرب خمر، کم‌فروشی، ربا خواری و قطع رحم هر کدام سبب سلب کدام نعمت می‌شود.

وی گفت: در روایات آمده است هنگامی که قطع رحم کنند ثروت‌ها در دست اشرار قرار می‌گیرد و هنگامی که امر به معروف و نهی از منکر ترک شود افراد شرور بر آنها مسلط می‌شوند و نیکانشان دعا می‌کنند و مستجاب نمی‌شود دلیل عقل نیز این معنا را تأیید می‌کند.

امام جمعه ابهر به مهم‏ترین محورهای سخنان رهبر انقلاب‏ مهم‏ترین بیانات رهبر انقلاب در زمینه وظیفه دولت و مسئولان، برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی، وظیفه مردم در حمایت از کالای ایرانی تصمیم جدی برای خرید تولیدات داخلی و افزود: اگر کشوری بخواهد به عزت مادی، به سعادت معنوی به سیطره سیاسی، به پیشروی علمی، به آبادانی زندگی دنیا و به هر آرزویی بخواهد دست پیدا کند باید به آموزش و پرورش به عنوان یک کار بنیانی نگاه کند و در فکر فراهم کردن مقدمات یک تحول بنیادی باشد.