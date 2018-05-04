به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد میرعمادی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه خرم‌آباد در مصلای الغدیر این شهر در سخنانی با سفارش همگان به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا اساس همه خوبی‌ها و فضیلت‌ها است.

وی بیان داشت: امام رضا(ع) می‌فرماید که خداوند سه چیز را در کنار هم قرار داده که یکی مسئله نماز و ذکات در کنار هم، دوم شکر خدا در کنار شکر و احسان به پدر و مادر و سوم تقوا در کنار صله‌رحم است.

وزارت اطلاعات حافظ امنیت کشور است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد در ادامه سخنان خود با اشاره به نیمه شعبان و ولادت امام زمان(عج) عنوان کرد: این روز به‌عنوان روز بزرگداشت سربازان گمنام امام زمان(عج) نام‌گذاری شده و مهم‌ترین ویژگی حکومت امام زمان عدالت، امنیت و رفاه عمومی است.

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه در حکومت امام زمان(عج) امنیت مطلق و آسایش مطلق وجود دارد افزود: در این حکومت مردم در مسیر پیشرفت قرار می‌گیرند و انتظار فرج انتظار عدالت، امنیت و پیشرفت است.

وی با تأکید بر اینکه آنچه در انقلاب اسلامی ایران انجام می‌گیرد زمینه‌سازی برای آینده درخشان است تصریح کرد: سربازان گمنام امام زمان(عج) در تلاش برای عدالت و امنیت در جامعه هستند چراکه پیشرفت در سایه عدالت و امنیت است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد بابیان اینکه وزارت اطلاعات حافظ امنیت کشور است، امنیتی که موجب شکوفایی اقتصادی، فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی می‌شود افزود: بزرگ‌ترین نعمت که در سایه انقلاب از آن برخوردار هستیم نعمت امنیت است و اگر هرروز و هرلحظه به خاطر امنیت حاکم بر کشور سجده شکر به‌جای آوریم شایسته است.

رژیم صهیونیستی با کوچک‌ترین ضربه نابود می‌شود

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه سربازان امام زمان(عج) چشم بینا و بیدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در برابر توطئه و نفوذ دشمن هستند گفت: رهبری در دیدار با مجموعه وزارت اطلاعات فرمودند که وزارت اطلاعات مورد اعتقاد و اطمینان من است و این امر به دلیل این بوده که وزارت اطلاعات مجموعه‌ای از عناصر مهم، متدین، انقلابی و با بصیرت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه امروز انقلاب اسلامی ایران در میدان وسیع برابر دشمنان قرارگرفته و نقطه امید مسلمانان و مستضعفان دنیا شده است تصریح کرد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه است تا جایی که تمام کسانی که ادعای قدرت و شوکت را داشتند در برابر ایران تسلیم و ذلیل‌شده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد بابیان اینکه رژیم صهیونیستی که آسمان خود را گنبد آهنین کرده بود به تارعنکبوتی تبدیل‌شده است و با کوچک‌ترین ضربه محو و نابود می‌شود ادامه داد: در دیداری که با رئیس‌جمهور سابق لبنان داشتم به او گفتم که مقام معظم رهبری فرموده است که تا ۲۵ سال دیگر از اسرائیل اثری نیست، تحلیل و نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت که این امر نشان از درایت، آینده‌نگری و تیزبینی رهبر ایران است.

آیت‌الله میرعمادی بابیان اینکه رژیم آل سعود که خود را تعیین‌کننده سیاست‌های کشورهای اسلامی می‌دانست امروز آن‌قدر ذلیل‌شده که به‌سوی دوستی با اسرائیل می‌رود بیان داشت: رژیم آل سعود که نگاه کشورهای اسلامی به موضع آن بود امروز تبدیل به «گاو شیرده» آمریکا شده است.

شکست سیاست‌های آمریکا مقابل ایران

وی بابیان اینکه آمریکا که ابرقدرت بزرگ در دنیا مطرح بود امروز تلاش می‌کند تا بتواند ائتلاف ضد ایرانی تشکیل بدهد چراکه سیاست‌های آمریکا در برابر ایران شکست‌خورده است افزود: امروز آمریکا در برابر ایران احساس ضعف و ذلت می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اینکه باید قدر نظام مقدس جمهوری اسلامی را بدانیم گفت: باید برابر خون شهدا و درایت، تدبیر و عزت رهبری تسلیم باشیم.

آیت‌الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود به ۱۲ اردیبهشت شهادت شهید مطهری و روز پاسداشت مقام معلم اشاره کرد و افزود: همه ما مدیون معلمان هستیم و معلم بوده که ما را به اینجا رسانده، معلمان رسالت عظیمی به دوش دارند و آن‌هم تعلیم، تربیت و پرورش نیروی انسانی است.

وی با تأکید بر اینکه تلاش معلمان ستودنی است چراکه آینده کشور را ازنظر نیروی انسانی تأمین می‌کنند گفت: معلمان آینده ما را از انحراف فکری، ذلالت و گمراهی نجات می‌دهند و تلاش معلمان و آموزش‌وپرورش باید این باشد که دانش آموزان، جوانان و نوجوانان را ازنظر حرفه ارتقا دهند و مبادا سطح آموزش پایین آید.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر بیان داشت: باید از زحمات و تلاش قشر کارگر تقدیر شود، پیامبر بر دست کسی غیر کارگر بوسه نزده چراکه دست کارگر عزت و استقلال اقتصادی کشور را حفظ می‌کند.

راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن حمایت از تولیدات کارگران است

آیت‌الله میرعمادی با تأکید بر اینکه راه مقابله با جنگ اقتصادی دشمن حمایت از تولیدات کارگران است گفت: ما باید به سمت کالای ایرانی برویم چراکه موجب استقلال اقتصادی آینده کشور می‌شود و موجب ایجاد اشتغال و رفع بیکاری می‌شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۱۷ اردیبهشت سالروز تأسیس سازمان بسیج سازندگی به‌فرمان رهبری بیان داشت: فعالیت‌های بسیج سازندگی موجب رفع محرومیت می‌شود و در قالب اردوهای جهادی در روستاها و مناطق محروم شاهد حضور جوانان مؤمن و انقلابی هستیم که به مردم ارائه خدمت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام‌جمعه خرم‌آباد با اشاره به اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی از سوی بسیج سازندگی گفت: این اقدامات موجب ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین نسل جوان با جامعه محروم می‌شود.