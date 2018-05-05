داوطلبان دکتری واجد شرایط اواخر اردیبهشت معرفی می شوند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اسامی معرفیشدگان دارای حدنصاب به منظور شرکت در مرحله دوم (مصاحبه، بررسی سوابق علمی و پژوهشی و...) همراه با برنامه زمانی مراجعه به دانشگاه های مجری در اواخر اردیبهشت ماه ۹۷ از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش منتشر خواهد شد.
مشاور عالی سازمان سنجش اظهار داشت: پذیرش نهایی از بین معرفی شدگان به دانشگاه ها بر اساس نتیجه سنجش عمومی (آزمون متمرکز)، نتیجه مصاحبه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، بررسی مدارک و یا هر روش دیگری مطابق آیین نامه های مربوط و سهمیه داوطلبان و ظرفیت های پذیرش صورت می گیرد.
وی با اشاره به آمار شرکت در آزمون دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۹۷ گفت: تعداد ۲۳۴ هزار و ۷۰۶ داوطلب در آزمون دکتری «Ph.D» (نیمهمتمرکز) سال ۹۷ دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ثبت نام کردند که از این تعداد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۱ داوطلب در جلسه آزمون حاضر و تعداد ۴۶ هزار و ۸۸۵ نفر غایب بودند.
توکلی یادآور شد: از تعداد حاضرین در جلسه آزمون، تعداد ۱۷۳ هزار و ۷۶۳ داوطلب مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد، ۱۲۵ هزار و ۸۷۲ داوطلب و یا به عبارت دیگر ۷۲.۵۶ درصد مجازین در روزهای سوم تا دهم اردیبهشت نسبت به انتخاب کدرشته محل های تحصیلی خود اقدام کردند.
وی افزود: داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته هستند و علاقه مند به انتخاب کدرشته واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی هستند، نیز با توجه به انتشار دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد لازم است به سایت دانشگاه مذکور مراجعه و بر اساس اطلاعیههای مربوط که در سایت آن دانشگاه اطلاعرسانی خواهد شد، اقدام کنند.
مشاور عالی سازمان سنجش گفت: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دوره دکتری در دهه اول شهریور ماه ۹۷ از سوی سازمان سنجش اعلام می شود.
