۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۰:۰۹

اطلاعیه بانک انصار:

تغییر شعب«تعاونی ثامن»به «بانک انصار»/سپرده‌ها هم منتقل خواهند شد

بانک انصار در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شعب «تعاونی ثامن» به «بانک انصار» تغییر خواهد یافت و سپرده‌های مردم نیز به این بانک منتقل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دستور بانک مرکزی برای ادغام تعاونی ثامن با بانک انصار، اکنون این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است: بر اساس سیاست‌های اتخاذ شده از سوی ارکان نظام، بانک انصار که وجهه همّت خود را اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده و در این مسیر مقدس، گام‌های بلند و موفقی را برداشته است، ساماندهی برخی از مؤسسات را نیز با استفاده از امکانات و قابلیت‌های بانک در برنامه خود قرار داد تا مردم با خاطری آسوده از اندوخته‌های خود بهره‌مند و از خدمات بانکی متنوع، شایسته و مطمئن برخوردار شوند.

در این راستا، با توجه به اولویت‌های موجود، در مرحله اول تجمیع، با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شعب تعاونی اعتبار ثامن به شعب بانک انصار تبدیل و سپرده های مشتریان عزیز آن تعاونی به بانک منتقل و در روزهای آتی همانند سایر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی، از جمله شبکه شتاب، بهره مند خواهند شد.

بانک انصار حضور مشتریان جدید را ارج نهاده و تمام امکانات و ظرفیت های خود برای ارائه خدمات بانکی با استفاده از بانکداری تمام الکترونیک در اختیار آنان قرار خواهد داد.

