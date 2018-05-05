به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دستور بانک مرکزی برای ادغام تعاونی ثامن با بانک انصار، اکنون این بانک در اطلاعیهای اعلام کرده است: بر اساس سیاستهای اتخاذ شده از سوی ارکان نظام، بانک انصار که وجهه همّت خود را اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران قرار داده و در این مسیر مقدس، گامهای بلند و موفقی را برداشته است، ساماندهی برخی از مؤسسات را نیز با استفاده از امکانات و قابلیتهای بانک در برنامه خود قرار داد تا مردم با خاطری آسوده از اندوختههای خود بهرهمند و از خدمات بانکی متنوع، شایسته و مطمئن برخوردار شوند.
در این راستا، با توجه به اولویتهای موجود، در مرحله اول تجمیع، با حمایت و هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شعب تعاونی اعتبار ثامن به شعب بانک انصار تبدیل و سپرده های مشتریان عزیز آن تعاونی به بانک منتقل و در روزهای آتی همانند سایر مشتریان بانک انصار از خدمات کامل بانکی، از جمله شبکه شتاب، بهره مند خواهند شد.
بانک انصار حضور مشتریان جدید را ارج نهاده و تمام امکانات و ظرفیت های خود برای ارائه خدمات بانکی با استفاده از بانکداری تمام الکترونیک در اختیار آنان قرار خواهد داد.
