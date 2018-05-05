محمد نوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همان فرمولی که پرسپولیس فصل گذشته توانست یک ستاره روی پیراهنش بگذارد، استقلال هم باید یک ستاره به دو ستاره قبلی‌اش اضافه کرده و از فصل بعد با پیراهن ۳ ستاره به میدان برود.

عضو کمیته فنی استقلال بیان داشت: تیم ما دو ستاره به نشانه دو قهرمانی آسیا دارد. ستاره‌هایی که تیم هایی مثل الهلال، العین و همه تیم‌های دیگری که در این مسابقات قهرمان شدند روی پیراهن شان دارند. فصل گذشته باشگاه پرسپولیس به ای بهانه که تعداد قهرمانی هایش در چند تورنمنت مختلف به عدد ۱۰ رسیده یک ستاره روی پیراهنش اضافه کرد. حال اگر قرار بر این باشد که هر ۱۰ قهرمانی در لیگ های داخلی هم یک ستاره داشته باشد این حق استقلال است که یک ستاره دیگر هم به پیراهنش اضافه کرده و ۳ ستاره شود.

وی افزود: تیم ما تاکنون ۳ بار در لیگ برتر قهرمان شده و این هم هفتمین قهرمانی اش در جام حذفی بود. ما از قهرمانی های دیگرمان در باشگاه های تهران و جام های متفرقه هم فاکتور می‌گیریم و فقط همین دو جام معتبر را حساب می‌کنیم.

نوری تصریح کرد: ما این خواسته مان را به باشگاه و آقای افتخاری منتقل می کنیم و از ایشان هم می خواهیم تا این موضوع را با جدیت پیگیری کنند. ۳ ستاره شدن پیراهن استقلال بعد از این قهرمانی حق تیم ما و هواداران آن است.