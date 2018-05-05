نشست روسای شوراهای شهر و روابط عمومی های شورا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شورای اسلامی استان زنجان، سولماز شهبازی افزود: به منظور هم افزایی و ارتقا سطح اطلاع رسانی در شوراها، نشست روسای شوراهای اسلامی ۲۱ شهر تابعه استان و مدیران روابط عمومی شوراهای شهر ۱۶ اردیبهشت به میزبانی شورای اسلامی شهر ابهر برگزار می شود.

وی ادامه داد: این نشست که دومین نشست روابط عمومی های شوراهای تابعه استان محسوب می شود در دو بخش سخنرانی- هم اندیشی و آموزشی برگزار خواهد شد و هدف آن تبیین نقش روابط عمومی ها در توسعه ارتباطات جامعه شورایی با بدنه جامعه و اهمیت آن در افزایش اعتماد عمومی است.

به گفته شهبازی نشست نخست که شهریور ۹۶ برگزار شد با حضور روابط عمومی ها و سخنگویان شوراهای اسلامی شهرهای استان به صورت کارگاه آموزشی یک روزه برگزار شد و نشست آتی با حضور روسای شوراها محقق می شود.

مشاور رسانه ای شورای اسلامی استان زنجان با اشاره به محدودیت های چارت شوراها اظهار کرد: متاسفانه علی رغم اهمیت واحد روابط عمومی در پارلمان های محلی شورا به دلیل محدودیت در چارت امکان تقویت و توسعه این بخش میسر نشده است.

شهبازی خاطر نشان کرد: با توجه به ارزیابی های صورت گرفته نشست ها و کارگاه های آموزشی برای مسئولان و کارشناسان روابط عمومی های شوراهای شهرها توسط دبیرخانه شورای استان در دست برگزاریست و در این حوزه شورای فرادست استان زنجان در سطح کشور پیشقدم بوده است.

وی نقش روابط عمومی را در احصا آرا جامعه، برقراری ارتباط شوراها با مردم و مسئولان و تنظیم مطالبات جامعه از شورا و وعده های جامعه شورایی به جامعه مهم و غیر قابل انکار برشمرد و ابراز امیدواری کرد: با تقویت این بخش شاهد حذف مطالبات و وعده های فراقانونی باشیم.

معاون اداری و اجرایی شورای اسلامی استان زنجان تصریح کرد: یکی از مسایلی که به بدبینی و نارضایتی مردم از شوراها منجر می شود وعده های فراقانونی ، تبلیغاتی و همچنین مطالباتی است که در چارچوب وظایف شورایی نیست لذا جامعه شورایی از طریق همفکری و تعامل با روابط عمومی ها می توانند در مرتفع ساختن این مشکل موفق عمل کنند.

گفتنی است نشست روسای شوراهای اسلامی ۲۱ شهر و نشست مسئولان روابط عمومی های شوراهای شهر با حضور مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری زنجان ، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ،مدیر کل روابط عمومی شورای عالی استان ها و جمعی از مدیران شهرستان ابهر به میزبانی شورای اسلامی شهر ابهر برگزار می شود.