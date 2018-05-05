انهدام باند سارقان منزل در قزوین

سردار مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماموران گشت کلانتری۱۱ مدرس حین گشت زنی به یک دستگاه پراید که سرنشینان آن در حال دستکاری پلاک خودرو بودند مشکوک شده و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

️ وی با اشاره به اینکه راننده و سرنشینان خودرو به محض مشاهده ماموران سریعا ازمحل گریختند افزود: ماموران پس از تعقیب و گریزی خودرو را بلاصاحب رها کردند؛ در بازرسی از خودرو پراید تعداد زیادی اقلام مورد استفاده در سرقت منازل مانند دیلم، انواع کلید، دستکش و...کشف شد.

این مقام ارشد انتظامی ادامه داد: با توقیف خودرو و ارجاع پرونده به پلیس آگاهی استان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان قزوین با بیان اینکه با استعلام از سامانه اجرائیات در خصوص وضعیت خودرو مشخص شد پلاک خودرو سرقتی است تصریح کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات و اقدامات و مراقبت های اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت سارقان و محل اختفای آنان در شهر"فردیس" استان البرز شده و در یک اقدام غافلگیرانه موفق به دستگیری سر دسته باند و ۲ سارق دیگر شدند.

وی ادامه داد : در بازرسی از منزل سارقان اموال مسروقه بسیاری از قبیل لوازم صوتی و تصویری، سوییچ های متعدد خودرو، گوشی تلفن همراه «ساده، لمسی»، لپ تاپ، تب لت، دوربین عکاسی، دوربین شکاری، و... کشف و متهمان به همراه اقلام سرقتی به پلیس آگاهی استان منتقل شدند.

سردار محمودی گفت: متهمان در بازجویی فنی ماموران به ۷۰ فقره سرقت منزل در قزوین، استان البرز و تهران با همدستی ۲ سارق و ۳ مالخر دیگر اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد : با دستگیری سارقان و مالخران و اعتراف به بزه انتسابی، مال باختگان شناسایی و تعداد زیادی از این اموال مسروقه شامل گوشی، دوربین عکاسی و لوازم خانگی تحویل آنان شد.

سردار محمودی در پایان با اشاره به اینکه ۲ تن از این سارقان دارای سابقه سرقت مسلحانه و تحت تعقیب پلیس بوده تصریح کرد: ۸ متهم با تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضائی با صدور قرار مناسب قانونی روانه زندان شدند.