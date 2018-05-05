۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۰۱

سئول مانع پخش اعلامیه‌هائی علیه رهبرکره‌شمالی شد

پلیس کره جنوبی اعلام کرد که از پرواز بالن هائی با هدف پخش اعلامیه های ضد رهبر کره شمالی در اراضی این کشور جلوگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، پلیس کره جنوبی امروز شنبه اعلام کرد که از پرواز بالن های افرادی که قصد داشتند به این وسیله اعلامیه هائی را علیه کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در اراضی این کشور پخش کنند، جلوگیری کرده است.

این رویداد در شهر «پاجو» (Paju) در نزدکی مرز کره جنوبی با کره شمالی به وقوع پیوست.

بر اساس اعلام یونهاپ، حدود ۳۰۰ نیروی پلیس با محاصره یک دستگاه کامیونِ حامل ۵ هزار اعلامیه، سیلندرها و بالن های آماده از این اقدام ممانعت به عمل آوردند.

پلیس اعلام کرد که تعدادی از اتباع کره شمالی که از این کشور به همسایه جنوبی خود فرار کرده بودند، علیرغم اعلام ممنوعیت این اقدام در تلاش بودند اعلامیه ها را در اراضی کره شمالی پخش کنند.

گفتنی است خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چندی پیش اعلام کرد که پیونگ یانگ در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی و برقراری صلح در شبه جزیره کره، آزمایش‌های هسته ای و موشکی خود را فوراً به حالت تعلیق در آورده و یک مرکز آزمایش هسته ای در شمال این کشور را تعطیل کرده است.

این در حالیست که طبق برنامه ریزی‌های انجام شده «مون جائه این» رئیس جمهوری کره جنوبی دهم اردیبهشت ماه با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کرد.

همچنین «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز قرار است تا چند هفته آینده با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی دیدار کند.

