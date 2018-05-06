نرخ ۳۹ ارز ثابت ماند/ دلار ۴۲۰۰ تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام بانک مرکزی نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه شانزدهم اردیبهشت ماه) بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۴۲ هزار ریال قیمت خورد.

همچنین هر پوند انگلیس بدون تغییر در مدت مشابه ۵۶ هزار و ۸۱۰ ریال و هر یورو نیز ۵۰ هزار و ۲۵۰ ریال ارزشگذاری شد.

براین اساس هر فرانک سوئیس ۴۱ هزار و ۹۹۶ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۷۷۲ ریال، کرون نروژ ۵ هزار و ۲۱۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۷۴۴ ریال، روپیه هند ۶۲۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۶ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۰ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۳۶ هزار و ۳۳۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۴۸۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۱ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۲۸ ریال و دلار کانادا ۳۲ هزار و ۶۹۳ ریال قیمت خورد.

همچنین نرخ راند آفریقای جنوبی ۳ هزار و ۳۶۴ ریال، لیر ترکیه ۹ هزار و ۹۴۶ ریال، روبل روسیه ۶۷۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۸ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۴۵ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۳۱ هزار و ۶۶۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۶۹۷ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۴۹۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲هزار و ۶۶۳ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۹ هزار و ۹۲ ریال تعیین شد.

نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۶۶۴ ریال، دینار لیبی ۳۱ هزار و ۱۱۷ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۶۰۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۲هزار و ۲۱۵ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۶۵۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۹ هزار و ۱۳۷ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۲ هزار و ۷۴۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۹۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۷۹۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۵ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۶۸۴ ریال و بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال ارزشگذاری شد.