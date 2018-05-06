دولت الکترونیک باید تقویت شود/درآمد زایی طرح رجیستری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری جوین اظهارکرد: باید مصوبات شورای عالی فضای مجازی به درستی اجرا و همچنین بخش های دولت الکترونیک تقویت شوند.

وی افزود:تلاشمان در اجرای طرح رجیستری این است که مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی دچار چالش نشوند.اجرای این طرح سالانه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور دارد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: تقویت پیام رسان های داخلی در برنامه وزارت ارتباطات قرار دارد و برای تقویت این پیام رسان ها اقدامات لازم در حال انجام است.

جهرمی در ادامه بیان کرد: تا پایان امسال مشکلات ارتباطی روستاهای این شهرستان برطرف و دسترسی به خدمات پست بانک روستاها امکان پذیر می شود.

وی همچنین در دیدار با خانواده سردار شهیدحسینعلی شمس آبادی گفت: امروز به برکت خون شهدا و صبر و استقامت خانواده شهدا امنیت و اقتدار انقلاب اسلامی بیش از گذشته نمایان شده و افق روشنی پیش روی نظام اسلامی قرار گرفته است.