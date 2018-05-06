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۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۲۰:۲۳

وزیر ارتباطات عنوان کرد:

دولت الکترونیک باید تقویت شود/درآمد زایی طرح رجیستری

دولت الکترونیک باید تقویت شود/درآمد زایی طرح رجیستری

سبزوار- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اجرای طرح رجیستری سالانه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی بعدازظهر یکشنبه در نشست شورای اداری جوین اظهارکرد: باید مصوبات شورای عالی فضای مجازی به درستی اجرا و همچنین بخش های دولت الکترونیک تقویت شوند.

وی افزود:تلاشمان در اجرای طرح رجیستری این است که مردم به عنوان مصرف کنندگان نهایی دچار چالش نشوند.اجرای این طرح سالانه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد برای کشور دارد.

وزیر ارتباطات تصریح کرد: تقویت پیام رسان های داخلی در برنامه وزارت ارتباطات  قرار دارد و برای تقویت این پیام رسان ها اقدامات لازم در حال انجام است.

جهرمی در ادامه بیان کرد: تا پایان امسال مشکلات ارتباطی روستاهای این شهرستان برطرف و دسترسی به خدمات پست بانک روستاها امکان پذیر می شود.

وی همچنین در دیدار با خانواده سردار شهیدحسینعلی شمس آبادی گفت: امروز به برکت خون شهدا و صبر و استقامت خانواده شهدا امنیت و اقتدار انقلاب اسلامی بیش از گذشته نمایان شده و افق روشنی پیش روی نظام اسلامی قرار گرفته است.

کد مطلب 4289498

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