رسانه ها کالاهای باکیفیت استانی را به مردم معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی عصر یکشنبه در نشست راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان اظهارداشت: لازم است فهرستی از کالاهای باکیفیت تولید شده در استان تهیه شود و در اختیار رسانه های استان قرار گیرد تا این کالاهای مرغوب را برای خرید و استفاده به مردم و دستگاه ها معرفی کنند.

وی با اشاره به سال حمایت از کالای ایرانی، بیان کرد: این حمایت با شعار تحقق نمی یابد و عمل به این فرمایش مهم مقام معظم رهبری باید با عزم جزم و از خود مدیران، مسئولان، دستگاه های دولتی و نهادهای اجرایی آغاز شود.

استاندار یزد ادامه داد: نمی شود مدیری شعار حمایت از کالای ایرانی را فریاد بزند و خود در استفاده از وسیله نقلیه، پوشاک، کفش و سایر وسایل شخصی و مدیریتی از کالاهای خارجی استفاده کند.

رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان ضمن درخواست از مردم و مسئولان برای خرید کالای ایرانی، افزود: لازم است فهرستی از کالاهای باکیفیت تولید شده در استان تهیه شود و در اختیار رسانه های استان قرار گیرد تا آنها این کالاهای مرغوب استانی را برای خرید و استفاده به مردم و دستگاه ها معرفی کنند.

زمانی قمی به نقش مهم سازمانهای مردم نهاد دراین رابطه اشاره و خاطرنشان کرد: شایسته است تشکلهای غیردولتی و سمن ها نیز برای خرید کالای باکیفیت ایرانی مردم را تشویق و در این امر مشارکت کنند.

استاندار یزد با اشاره به تغییرات اقلیمی، کاهش بارش باران و کمبود شدید آب در استان یزد گفت: در این شرایط برای قطره قطره آب باید برنامه داشته باشیم و توسعه استان را از راه صنایع های تک و کم آبخواه دنبال کنیم.

زمانی قمی در پایان سخنان خود با تاکید بر حمایت جدّی مدیریت ارشد استان از بخش خصوصی و تولیدکنندگان استان از آنها خواست برای بهبود وضعیت اقتصادی استان هر طرح، پروژه و پیشنهادی را که در این مسیر موثر می دانند، ارائه کنند تا با حمایت دولت تدبیر و امید شاهد شکوفایی اقتصاد در استان یزد بیشتر از گذشته باشیم.