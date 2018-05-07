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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۸:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مشروع برای ترویج ارزش‌های الهی ودینی

استفاده از ابزارهای رسانه‌ای مشروع برای ترویج ارزش‌های الهی ودینی

همدان - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان استفاده باتاکید بر استفاده از ابزارهای رسانه ای سالم و مشروع برای ترویج ارزش‌های الهی و دینی، گفت: ارتباط دین و رسانه باید تقویت شود.

حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه یکی از مبانی اساسی در نظام های توحیدی به ویژه نظام اسلامی بر اساس محورهای طبیعی و شاکله انسانی ارتباط است، گفت: این ارتباط در ابعاد و موضوعات گوناگون مایه حیات، رشد و نمو و طراوت و شکوفایی انسان است به طوری که در تمام ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد موثر است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط ابزار و امکان و موضوعاتی که در هر برهه ای از زمان مورد نیازانسان است، گفت: اگر دین به عنوان عامل سعادت و رستگاری انسان مطرح است که هست و اگر دین در زندگی انسان اصل و محور است که هست باید به موضوع ارتباط بیش از پیش توجه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه از ابتدای خلقت بشر ارتباط بین دین و رسانه برقرار بوده و هر کسی قصد بهره مندی از دین را داشته و یا هر کسی که قصد تبلیغ دین را داشته از ابزار و امکان و تکنولوژی رسانه ای آن روز استفاده کرده است، گفت: رسانه در هر زمان علاوه بر اینکه وسیله ای برای ارتباط است یک هنر نیز محسوب می‌شود.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه رسانه در یک زمان کتاب و نوشتن است و در زمانی دیگر گفتار یا منبر یا هیئت مذهبی است، گفت: رسانه گاهی یک قطعه شعر است و گاهی نشریه و در برهه ای از زمان نیز تلویزیون یا فضای مجازی است.

وی با تاکید براینکه رسانه در هر برهه از زمان هم به عنوان هنر و هم به عنوان تکنولوژی در خدمت دین بوده و اینطور نیست که بگوییم امروز گستره رسانه عظیم شده است، گفت: رسانه از اولین روز خلقت بشر مورد استفاده مبلغین دین بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید براینکه ارتباط رسانه و دین مختص دیروز نیست و مختص امروز و فردا هم نخواهد بود، گفت: این ارتباط از ابتدای خلقت وجود داشته و تا ابد خواهد بود.

وی با اشاره به ویژگی دین و نظام توحیدی عنوان کرد: یکی از توصیه های دین و نظام توحیدی استفاده از ابزارهای سالم و مشروع برای ترویج ارزش های دینی، الهی، انسانی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و بر اساس این نگاه باید ارتباط دین و رسانه تا ابد برقرار باشد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه برای گسترده کردن این ارتباط نظرات متنوعی وجود دارد، افزود: در این بحث منظور از دین، دین اسلام است چراکه ادیان توحیدی دیگر نیز دین هستند اما محدودند ولی گستره دین اسلام جامع است.

وی با بیان اینکه دین را در ۳ محور اعتقادات، احکام و اخلاق تقسیم می کنندکه هر ۳ در کنار هم قرار می گیرند و تمام امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما را در بر می گیرد، گفت: با جامعیت دین اسلام ارتباط بین دین و رسانه یک ضرورت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید براینکه برای برقراری ارتباط بین دین و رسانه باید در زمینه مدیریت سرمایه انسانی حوزه رسانه تغییراتی ایجاد کرد، گفت: این اقدام شاید لازم باشد اما کافی نیست چراکه باید مبانی رسانه ای دین را در رسانه ها مورد توجه قرار داد.

وی گفت: باید بر اساس مبانی رسانه ای دین اسلام رسانه ها را به نشر محتوای دین که مبانی آن در نظام اسلامی آورده شده سوق داد.

وی با بیان اینکه این ۲ نکته به خوبی می تواند مشکلات موجود در زمینه ارتباط دین و رسانه را به حداقل برساند، گفت: باید اصلاحاتی براساس الگوهای مناسب انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد دینی تلاش میکند تا مباحث دینی را معرفی و محتوای لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد و الگوسازی ارتباط دین و رسانه را در قالب های مختلف بیان و از ظرفیت رسانه ها برای نهادینه کردن این الگو در جامعه استفاده کند، افزود: جشنواره دین و رسانه با این هدف در استان همدان برنامه ریزی شد تا با کمک اهالی رسانه و هنرمندان اهل قلم وبیان و تصویر؛ این الگوی مناسب در بین مردم نهادینه شود.

کد مطلب 4289645

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