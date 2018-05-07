حجت الاسلام علی دشتکی در گفتگو با خبرنگار با بیان اینکه یکی از مبانی اساسی در نظام های توحیدی به ویژه نظام اسلامی بر اساس محورهای طبیعی و شاکله انسانی ارتباط است، گفت: این ارتباط در ابعاد و موضوعات گوناگون مایه حیات، رشد و نمو و طراوت و شکوفایی انسان است به طوری که در تمام ابعاد فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد موثر است.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط ابزار و امکان و موضوعاتی که در هر برهه ای از زمان مورد نیازانسان است، گفت: اگر دین به عنوان عامل سعادت و رستگاری انسان مطرح است که هست و اگر دین در زندگی انسان اصل و محور است که هست باید به موضوع ارتباط بیش از پیش توجه شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با بیان اینکه از ابتدای خلقت بشر ارتباط بین دین و رسانه برقرار بوده و هر کسی قصد بهره مندی از دین را داشته و یا هر کسی که قصد تبلیغ دین را داشته از ابزار و امکان و تکنولوژی رسانه ای آن روز استفاده کرده است، گفت: رسانه در هر زمان علاوه بر اینکه وسیله ای برای ارتباط است یک هنر نیز محسوب می‌شود.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه رسانه در یک زمان کتاب و نوشتن است و در زمانی دیگر گفتار یا منبر یا هیئت مذهبی است، گفت: رسانه گاهی یک قطعه شعر است و گاهی نشریه و در برهه ای از زمان نیز تلویزیون یا فضای مجازی است.

وی با تاکید براینکه رسانه در هر برهه از زمان هم به عنوان هنر و هم به عنوان تکنولوژی در خدمت دین بوده و اینطور نیست که بگوییم امروز گستره رسانه عظیم شده است، گفت: رسانه از اولین روز خلقت بشر مورد استفاده مبلغین دین بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید براینکه ارتباط رسانه و دین مختص دیروز نیست و مختص امروز و فردا هم نخواهد بود، گفت: این ارتباط از ابتدای خلقت وجود داشته و تا ابد خواهد بود.

وی با اشاره به ویژگی دین و نظام توحیدی عنوان کرد: یکی از توصیه های دین و نظام توحیدی استفاده از ابزارهای سالم و مشروع برای ترویج ارزش های دینی، الهی، انسانی، اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است و بر اساس این نگاه باید ارتباط دین و رسانه تا ابد برقرار باشد.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه برای گسترده کردن این ارتباط نظرات متنوعی وجود دارد، افزود: در این بحث منظور از دین، دین اسلام است چراکه ادیان توحیدی دیگر نیز دین هستند اما محدودند ولی گستره دین اسلام جامع است.

وی با بیان اینکه دین را در ۳ محور اعتقادات، احکام و اخلاق تقسیم می کنندکه هر ۳ در کنار هم قرار می گیرند و تمام امور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ما را در بر می گیرد، گفت: با جامعیت دین اسلام ارتباط بین دین و رسانه یک ضرورت است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با تاکید براینکه برای برقراری ارتباط بین دین و رسانه باید در زمینه مدیریت سرمایه انسانی حوزه رسانه تغییراتی ایجاد کرد، گفت: این اقدام شاید لازم باشد اما کافی نیست چراکه باید مبانی رسانه ای دین را در رسانه ها مورد توجه قرار داد.

وی گفت: باید بر اساس مبانی رسانه ای دین اسلام رسانه ها را به نشر محتوای دین که مبانی آن در نظام اسلامی آورده شده سوق داد.

وی با بیان اینکه این ۲ نکته به خوبی می تواند مشکلات موجود در زمینه ارتباط دین و رسانه را به حداقل برساند، گفت: باید اصلاحاتی براساس الگوهای مناسب انجام شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان یک نهاد دینی تلاش میکند تا مباحث دینی را معرفی و محتوای لازم را در اختیار رسانه ها قرار دهد و الگوسازی ارتباط دین و رسانه را در قالب های مختلف بیان و از ظرفیت رسانه ها برای نهادینه کردن این الگو در جامعه استفاده کند، افزود: جشنواره دین و رسانه با این هدف در استان همدان برنامه ریزی شد تا با کمک اهالی رسانه و هنرمندان اهل قلم وبیان و تصویر؛ این الگوی مناسب در بین مردم نهادینه شود.