به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین اشتری در گردهمایی تجلیل از مقام معلم در دانشگاه علوم انتظامی امین با گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حریم و حرم و شهیدان عرصه نظم و امنیت و با تبریک روز معلم، اظهار داشت: اساتید دانشگاه علوم انتظامی امین و مراکز آموزشی ناجا می توانند نقش مهمی بر تربیت نیروهایی در تراز انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی داشته باشند.

وی افزود: بحمدالله امروز در نیروی انتظامی نیروهای حرفه ای، فداکار، انقلابی و با روحیه جهادی حضور و فعالیت دارند و باید این مولفه های مهم را در میان آحاد فرماندهان و کارکنان تقویت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تنوع و گستردگی مأموریت های پلیس، ادامه داد: باید روز به روز دانش حرفه ای و روحیه جهادی را در نیروی انتظامی و میان کارکنان ارتقاء دهیم.

سردار اشتری در ادامه با اشاره به پیچیدگی جرایم و تهدیدات، خاطر نشان کرد: دشمنان همواره درصدد هستند با بکارگیری شیوه های جدید برای ضربه به نظام و انقلاب در میدان ظاهر شوند، ما نیز باید متناسب با تهدیدات و توجه به اقدامات پیشدستانه و اشراف اطلاعاتی عمل کنیم.

عالی ترین مقام انتظامی کشور یادآور شد: بحمدالله با تدابیر و منویات حکیمانه مقام معظم رهبری، امنیت مطلوبی در کشور حاکم است و توطئه افکنی و فتنه پراکنی دشمنان یکی پس از دیگری ناکام و کور می شود.

وی تأکید کرد: همواره باید تحرکات دشمنان نظام و انقلاب را رصد و در یک گام جلوتر از آنان اقدام کنیم؛ آمادگی، هوشمندی و هوشیاری، اشراف اطلاعاتی و ... را رویکرد جدی و مستمر قرار دهیم.

وی اضافه کرد: دشمن شناسی و بصیرت؛ راهگشای پیروزی در میدان عمل و مبارزه است.

فرمانده نیروی انتظامی در بخش دیگری از سخنان تأکید کرد: با توجه به شرایط و پیچیدگی جرایم باید دانشجویان و افسران جوان متناسب با این شرایط تربیت و آموزش داده شوند، بنابراین برای تحقق این مهم در جذب و گزینش افراد از رویکرد عضوگیری به رویکرد عضویابی تغییر رویه داده ایم؛ امروز از میان بهترین جوانان کشور در دانشگاه علوم انتظامی امین و سایر مراکز آموزشی ناجا تحصیل می کنند.

سردار اشتری تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به حضور کارکنانی با روحیه جهادی و انقلابی داریم، بنابراین لازم است پیش از هر مقوله ای، روحیه انقلابی و جهادی اساتید برای دانشجویان الگو و سرمشق باشد.

این مقام عالی انتظامی کشور با اشاره به تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به دانشگاه امین در شهریورماه سال گذشته، عنوان کرد: معظم له در آن برنامه به تربیت نیروهای حرفه ای، انقلابی و جهادی تأکید داشتند، همواره باید تدابیر و منویات ایشان را مدنظر قرار دهیم.

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد: پلیس باید چون یک معلم اجتماعی و الگوی تمام عیار در جامعه ظاهر شود و مردم با حضور پلیس، احساس امنیت و آرامش کنند.

وی تأکید کرد: باید در هر لحظه برای صیانت از ارزش ها و آرمان های نظام و انقلاب آماده جانفشانی باشیم و خوشبختانه به لطف خداوند و پیرو حرکت در مسیر ولایت، امروز پلیس در هر عرصه ای چون مجاهد فی سبیل الله ظاهر می شود.

سردار اشتری با بیان اینکه نیروی انتظامی یکی از پایه های اصلی در نظام و انقلاب است ، تصریح کرد: فضاسازی های دروغین علیه پلیس بیانگر تأثیرگذاری این نهاد انتظامی و انقلابی است.

وی خاطر نشان کرد: در ایفای نقش، پیرو فرامین مقام معظم رهبری و بر مدار قانون حرکت می کنیم و در عمل به وظیفه و صیانت از ارزش ها تحت هیچ شرایطی کوتاه نمی آییم و از کارکنان وظیفه شناس نیز حمایت می کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: خوشبختانه در دانشگاه علوم انتظامی امین و سایر مراکز آموزشی ناجا اساتید و معلمان فرهیخته ای داریم که برای تربیت نیروهای کارآمد و انقلابی تلاش می کنند، قدردان زحمات این عزیزان هستیم.

گفتنی است، در پایان این گردهمایی از اساتید و معلمان برتر دانشگاه علوم انتظامی امین و مراکز آموزشی ناجا با اهداء لوح تقدیر شد.