ارتقاء دانش فعالان روابط عمومی ها و پاسخگو کردن مسئولان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله علیرضایی در همایش روابط عمومی های استان قزوین که به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی روز دوشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: جایگاه روابط عمومی زمانی در جامعه معتبر می شود که با نگاهی آزادانه در اطلاع رسانی زمینه پاسخگویی مدیران را فراهم کند.

وی اضافه کرد: باید به افکار عمومی و رای و نظر مردم احترام بگذاریم و خود را پاسخگو بدانیم تا رضایت مردم جلب شود.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان یادآورشد: از دستاوردهای جامعه مدرن این است که روابط عمومی ها نیز با چالشهای جدی مواجهند اما نمی توان ناامید شد بلکه لازم است برای تحقق شفافیت و عمپذیرشل به خواسته های مردم از همه ظرفیتها استفاده کنیم.

وی ارتقاء دانش فعالان روابط عمومی ها را مهم دانست و گفت: در سال گذشته چهار دوره آموزشی برای ارتقای روابط عمومی های استان برگزار شد اما استقبال نکردند در حالی که مسئولان باید به این دوره ها توجه بیشتری کنند.

علیرضایی انتشار کارنامه چهارساله دولت یازدهم با همکاری روابط عمومی های استان، جشنواره روابط عمومی ها و نشست با استاندار را از دیگر برنامه های اجرا شده توسط شورای مرکزی روابط عمومی های استان در سال گذشته دانست.

وی تصریح کرد: امسال هم برگزاری دوره های آموزشی، نشست مشترک مدیران و روابط عمومی ها و انتخابات شورای مرکزی از جمله برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد که در ۴ تیرماه امسال برای معرفی۲۰ نفر از اعضای شورای مرکزی برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تکریم ارباب رجوع و تعامل با رسانه ها و پاسخگویی شفاف با هم افزایی و همکاری مشترک باید در اولویت برنامه روابط عمومی ها قرار گیرد.

دبیر شورای اطلاع رسانی استان گفت: باید روابط عمومی ها متناسب با نیازها و نظام ارزشی و فرهنگی جامعه رویکرد خود را تغییر دهند و با چالش های این حوزه برخورد کنند و متناسب با فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه، پاسخگوی نیازها و دغدغه های مردم باشند.

وی افزود: روابط عمومی در جامعه تا رسیدن به جایگاه مطلوب و احساس نیاز و توجه مدیران راه زیادی در پیش دارند اما با عزم جدی باید در این مسیر گام بردارند.