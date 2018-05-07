افزایش تخت های اقامتی خراسان رضوی تا پایان دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح های میراث فرهنگی خراسان رضوی که به صورت ویدئو کنفرانس با دستور رئیس جمهور آغاز شد اظهار کرد:پروژه هتل پارک حیات طرقبه با سرمایه گذاری ۴ هزار میلیارد ریالی و با ۳۱۵ اتاق امروز به بهره برداری می رسد و انشالله پروژه هتل ۵ ستاره دیگری در آینده نزدیک توسط همین سرمایه گذار در مجموعه جزیره زیبای کیش افتتاح خواهد شد.

وی افزود:به طور همزمان هتل ۴ ستاره رفاه مشهد با سرمایه گذاری ۲ هزار میلیارد ریالی در ۱۶ طبقه و زمینی به وسعت ۱۸ هزار و ۷۰۰ متر مربع و نیز هتل ۳ ستاره ساکن مشهد در زمین ۲ هزار و۸۰۰ متر مربعی با ۷ طبقه امروز به بهره برداری می رسد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی بیان کرد: امروز فاز اول سایت موزه سنگ بست فریمان که مربوط به دوره غزنوی و در زمین ۶ هکتاری می باشد به بهره برداری رسید.

مونسان با اشاره به اینکه ۳۳۶ پروژه گردشگری در خراسان رضوی با اعتباری بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد ریال در حال اجرا است گفت: ۱۲۹ پروژه از این تعداد هتل می باشد که تلاش داریم تا پایان دولت دوازدهم ظرفیت ۱۱۲ هزار تخت خراسان رضوی را به ۱۴۶ هزار تخت برسانیم.

گفتنی است در مجموع پروژه هایی که امروز به طور همزمان به بهره برداری رسید ۵۷۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شدند.