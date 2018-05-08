آذربایجان غربی آماده برگزاری مسابقه ملی دوچرخه سواری کریتریوم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اسدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از آمادگی کامل آذربایجان غربی برای برگزاری این مسابقه خبر داد و افزود: از بهمن ماه سال گذشته برای میزبانی این مسابقه که برای نخستین بار در کشور و در ارومیه برگزار می شود برنامه ریزی شده است

وی ادامه داد: برای برگزاری هر چه بهتر این مسابقه ستاد برگزاری مسابقه ملی دوچرخه سواری کریتریوم به ریاست اداره کل ورزش و جوانان استان و در قالب این ستاد ۱۱ کمیته تشکیل شده است.

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان غربی با اشاره به زمان برگزاری این مسابقه، خاطرنشان کرد: این رقابت جمعه هفته جاری ساعت ۹ صبح از مقابل جایگاه سی ان جی، جنب اداره بازرگانی واقع در بلوار شهید رجایی آغاز می شود.

اسدی با بیان اینکه رکابزنان پس از آغاز مسابقه، مسیر بلوار شهید رجایی و بلوار باهنر را ۱۱ دور طی کرده و نهایتا در نقطه پایان، نفرات برتر مشخص می شود ادامه داد: فردا شاهد ورود ۲۴ نفر از دوچرخه سواران تیم ملی به استان خواهیم بود که این رکابزنان تا روز جمعه در استان اردو خواهند داشت و خود را برای مسابقات جاکارتا آماده می کنند.

حضور رکابزنان تیم ملی دوچرخه سواری در ارومیه

رئیس هیئت دوچرخه سواری آذربایجان غربی از حضور دوچرخه سواران تیم ملی دوچرخه سواری در استان خبر داد و گفت: ۲۴ نفر از رکابزنان تیم ملی از فردا در ارومیه اردو می زنند.

وی از حضور دوچرخه سواران تیم ملی در مسابقه دوچرخه سواری جایزه بزرگ کریتریوم خبر داد و افزود: مسعود خاکی، کاپیتان تیم ملی و دوچرخه سوار اهل میاندوآب، نیز در کنار سایر رکابزنان تیم ملی قرار دارد.

اسدی از ثبت نام بیش از ۱۸۰ نفر برای شرکت در مسابقه روز جمعه خبر داد و اظهار داشت: ثبت نام دوچرخه سواران تا روز ۲۰ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

رئیس هئیت دوچرخه سواری آذربایجان غربی از آماده باش بالگرد هلال احمر در این مسابقه خبر داد و افزود: در این زمینه هلال احمر همکاری قابل توجهی را با ستاد برگزاری مسابقه داشت.

اهدای جوایز به ۲۰ نفر اول مسابقه

وی از تمام دستگاه های اجرایی عضو ستاد برگزاری مسابقه تقدیر کرد و اظهار داشت: تمام دستگاه های اجرایی در این زمینه به نحو شایسته ای عمل کردند به طوری که تمهیدات لازم برای برگزاری هر چه بهتر مسابقات اندیشیده شده است.

در ادامه این نشست، رسول شرفی، دبیر هیات دوچرخه سواری آذربایجان غربی گفت: جایزه ای که برای نفرات برتر این مسابقه در نظر گرفته شده، در مجموع ۱۲ میلیون تومان بوده و برای ۲۰ نفر از شرکت کنندگان که رتبه اول تا بیستم را کسب کنند جوایز نقدی اهدا خواهد شد.

وی جوایز نفرات اول تا سوم را به ترتیب ۳۵میلیون ریال، ۲۵ میلیون ریال و ۱۵ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: ثبت نام از رکابزنان هم اکنون توسط فدراسیون دوچرخه سواری انجام می گیرد و پذیرش در ارومیه نیز عصر پنجشنبه در ارومیه آغاز می شود.