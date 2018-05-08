بهره مندی برنامه های قرآنی از نشاط و جذابیت مدنظر قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو روز سه شنبه در جلسه ستاد استانی پنجمین جشنواره قرآنی استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: در برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) در استان مرکزی خیران، مردم و دستگاه های دولتی مشارکت مطلوب داشتند که می تواند به الگویی مناسب در دیگر فعالیت های قرآنی در کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور بیان کرد: در پنج دوره برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س)، توسعه کمّی این برنامه پیشرفت مطلوبی داشته، اما باید میزان کمیت با رعایت کیفیت برنامه ها و مسائل فنی ارتقا یابد.

قره شیخ لو با بیان اینکه باید مقدماتی فراهم شود تا فراگیری مخاطبان در طرح جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) افزایش یابد، ادامه داد: در حال حاضر این جشنواره در دو گروه سنی کودک و نوجوان برگزار می شود و در سال های آتی باید تلاش شود که بخش جوانان را هم اضافه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: رشته هایی که در جشنواره وجود دارد، رشته های انفرادی است و اگر رشته های جمعی با هدف مشارکت نوجوانان و جوانان در کارهای جمعی و گروهی اضافه شود، اقدام مطلوبی خواهد بود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور تصریح کرد: برنامه های قرآنی باید همراه با جذابیت و نشاط لازم طراحی شوند که جنس برنامه های جشنواره ای با رویکرد هنری و تخصصی قرآنی با محوریت آموزه های قرآنی این هدف را محقق می کند، باید با همکاری دستگاه ها این جشنواره ها توسعه یابد.