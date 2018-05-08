۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۶:۲۴

رئیس سازمان دارالقرآن:

بهره مندی برنامه های قرآنی از نشاط و جذابیت مدنظر قرار گیرد

اراک- رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور گفت: وجود جذابیت و نشاط لازم در فعالیت های قرآنی ضروری است و برگزاری برنامه های جشنواره ای می تواند این مهم را محقق کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قره شیخ لو روز سه شنبه در جلسه ستاد استانی پنجمین جشنواره قرآنی استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: در برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) در استان مرکزی خیران، مردم و دستگاه های دولتی مشارکت مطلوب داشتند که می تواند به الگویی مناسب در دیگر فعالیت های قرآنی در کشور تبدیل شود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور بیان کرد: در پنج دوره برگزاری جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س)، توسعه کمّی این برنامه پیشرفت مطلوبی داشته، اما باید میزان کمیت با رعایت کیفیت برنامه ها و مسائل فنی ارتقا یابد.

قره شیخ لو با بیان اینکه باید مقدماتی فراهم شود تا فراگیری مخاطبان در طرح جشنواره قرآنی گل های محمدی(ص) و فاطمی(س) افزایش یابد، ادامه داد: در حال حاضر این جشنواره در دو گروه سنی کودک و نوجوان برگزار می شود و در سال های آتی باید تلاش شود که بخش جوانان را هم اضافه کنیم.

وی خاطر نشان کرد: رشته هایی که در جشنواره وجود دارد، رشته های انفرادی است و اگر رشته های جمعی با هدف مشارکت نوجوانان و جوانان در کارهای جمعی و گروهی اضافه شود، اقدام مطلوبی خواهد بود.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم کشور تصریح کرد: برنامه های قرآنی باید همراه با جذابیت و نشاط لازم طراحی شوند که جنس برنامه های جشنواره ای با رویکرد هنری و تخصصی قرآنی با محوریت آموزه های قرآنی این هدف را محقق می کند، باید با همکاری دستگاه ها این جشنواره ها توسعه یابد.

