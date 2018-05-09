تقبیح تلاشهای آل خلیفه در عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوه، تشکل «نه به سازش با دشمن صهیونیستی» در بحرین اعلام کرد: تیم دوچرخه سواری شرکت کننده در مسابقات به میزبانی رژیم صهیونیستی، نماینده ملت بحرین و مبارزات آن نیست، این تیم باید منحل شده و اقدامات رژیم بحرین در راستای سازش متوقف شود .



تشکل «ایستادگی دربرابر سازش با دشمن صهیونیستی» مشارکت تیم دوچرخه سواری به نام کشور بحرین در مسابقاتی به به میزبانی رژیم اشغالگر قدس و در اراضی اشغالی جمعه پیش انجام شده را بشدت محکوم نمود.



این تشکل در گردهمایی در روز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ (۸ مه ۲۰۱۸) در مقر خود در منامه تاکید کرد این تیم به هیچ عنوان ربطی به ملت بحرین و مبارزات آن نداشته و نماینده آنها نیست.



در این همایش از مسوولان بحرین خواسته شده تا اقدامات سازشگرانه با رژیم غاصب صهیونیستی را متوقف نمایند و از مردم، نیروهای موثر و موسسه های مدنی بحرین نیز دعوت بعمل آمده تا با اعمال فشار این اقدامات که اهانت و بی احترامی به احساسات ملت فلسطین و امت اسلامی ست را متوقف سازند.



تشکل «ایستادگی دربرابر سازش با دشمن صهیونیستی» با اشاره به اینکه ملت بحرین به حق فلسطینی ها برای بازگشت به وطن خود و برپایی دولتی دموکراتیک به پایتختی قدس معتقد بوده و پافشاری دارند، خواستار منحل شدن تیم دوچرخه سواری مذکور به علت اهانت به احساسات ملت بحرین شد.