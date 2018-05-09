جیمز ماتیس: گزینه حضور نظامی آمریکا در کره جنوبی «روی میز نیست»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه و پیش از برگزاری مذاکرات دوجانبه میان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، اظهار داشت که حضور نیروهای نظامی آمریکا در کره جنوبی بخشی از مذاکرات اولیه واشنگتن- پیونگ یانگ نخواهد بود.

این اظهارات جیمز ماتیس در حالی مطرح شد که کره شمالی با آزاد کردن سه تبعه آمریکایی زندانی در این کشور، آنها را به «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا تحویل داد. در واقع، این اقدام کره شمالی یکی از موانع جدی بر سر راه برگزاری نشست غیرمنتظره میان ترامپ و کیم را از میان برداشت.

همزمان، وزیر دفاع آمریکا در جلسه استماع کنگره این احتمال را که حضور ۲۸۵۰۰ نیروی نظامی آمریکا در خاک کره جنوبی ممکن است در مذاکرات اولیه میان ترامپ و کیم به عنوان یک برگ برنده مطرح شود، رد کرد.

جیمز ماتیس با ادعای اینکه حضور نیروهای نظامی آمریکا در شبه جزیره کره «حضوری توأم با برقراری ثبات!» است، گفت: «موضوع حضور نظامی آمریکا در منطقه موضوعی نیست که در مذاکرات اولیه مطرح شود».

لازم به ذکر است، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در پیامی توئیتری از تعیین زمان و مکان دیدار خود با رهبر کره شمالی خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این خصوص اعلام کرد: «وزیر خارجه پمپئو در سفر به کره شمالی دیدار خوبی با کیم جونگ اون (رهبر کره شمالی) داشته است».

وی ادامه داد: «زمان و مکان دیدار با وی نیز مشخص شده است».

گفتنی است خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چندی پیش اعلام کرد که پیونگ یانگ در تلاش برای دستیابی به رشد اقتصادی و برقراری صلح در شبه جزیره کره، آزمایش‌های هسته ای و موشکی خود را فوراً به حالت تعلیق در آورده و یک مرکز آزمایش هسته ای در شمال این کشور را تعطیل کرده است.