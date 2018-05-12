به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر در کمیسیون اخلاق، تربیت و عرفان کنگره بین‌المللی نقش شیعه در گسترش و پیدایش علوم اسلامی به تبیین مقاله نشان از بی‌نشان پرداخت و با اشاره به مقامات حضرت زهرا(س) اظهار کرد: حضرت زهرا(س) به مقام ولایت الاهیه دست پیدا کرده بودند.

وی اظهار کرد: مقامی ولایت الاهیه یک مقام اکتسابی است که حضرت فاطمه(س) براساس ظرفیت و اعتلای وجود خودشان به این مقام والا دست پیدا کردند.

محقق و پژوهشگر حوزوی خاطرنشان کرد: مقامی که حضرت زهرا(س) به آن دست پیدا کردند مقام بسیار والایی است به‌گونه‌ای که حضرت جبرئیل نیز بر ایشان نازل می‌شدند.

وی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) مظهر لیله‌القدر و یوم‌الله هستند به تشریح این مقامات و فضائل ایشان پرداخت و گفت: حضرت فاطمه (س) یکی از قرآن شناسان کامل هستند و به معارف و آموزه‌های قرآن آگاهی کامل داشتند؛ همچنین ایشان به مقام تولد ثانی نیز دست پیدا کرده‌ بودند که مقام بسیار عظیم و والایی است.