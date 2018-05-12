غرب همواره به دنبال معرفی الگوی ناصحیح از مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسن بغدادی در کمیسیون مطالعات منطقه ای کنگره بینالمللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی، اظهار کرد: همیشه ما درباره نقش اقلیتها مسائلی داشتیم و خیلی خوب بود که به طور جدی میتوانستیم به این مساله از نظر تاریخی اهمیت دهیم.
وی با تاکید بر ضرورت رشد اسلام در کشورهای مختلف تصریح کرد: غرب همواره الگوی بدی از مسلمانان را ارائه میکند و در مورد اسلام احتیاطهایی دارد اما نمونههای بسیار خوبی از اسلام و مسلمانان در دنیا وجود دارد.
مسوول احیای تراث علمای لبنان با تاکید بر تلاشهای غرب برای تخریب وجهه اسلام اذعان کرد: در دنیا شاهد نمونههای برجستهای از اسلام هستیم که شاخصهای علمی را به جهانیان ارائه میکنند.
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