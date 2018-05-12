به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه در سخنانی در جمع دانشجویان خارجی در استانبول اعلام کرد: کارهای انجام شده علیه ترکیه در فرانسه را می بینید؛ اگر از قدرت ما ناراحت هستید، مطمئن باشید که ما قوی تر نیز عمل خواهیم کرد.‍



رئیس جمهوری ترکیه ادامه داد: در حال حاضر هیچ کشور مسلمانی در شورای امنیت سازمان ملل حضور ندارد. این چه کاری است؟ ما خواهان برقراری عدالت هستیم. سازمان ملل برای برقراری عدالت تاسیس شد ولی آیا اکنون چنین رویکردی دارد؟ ما به دنبال تحقق این مسأله خواهیم بود.



رجب طیب اردوغان افزود: اکنون خطاب به ۱۹۶ کشور جهان می گویم که آیا شما حق ندارید عضو دائمی در شورای امنیت سازمان ملل داشته باشید؟