ترامپ از کره شمالی برای تعطیلی سایت تحقیقات هسته ای قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری هیل، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا از تصمیم کره شمالی برای برچیدن سایت آزمایش هسته ای این کشور استقبال کرد و آن را «یک حرکت بسیار هوشمندانه و بزرگوارانه» خواند!

ترامپ در یک پیام توئیتری نوشت: «کره شمالی اعلام کرده است که سایت آزمایش هسته ای خود را در ماه جاری و پیش از نشست بزرگِ دوازدهم ژوئن برمی چیند».

وی در ادامه نوشت: «از شما [کره شمالی] سپاسگزارم، یک حرکت بسیار هوشمندانه و بزرگوارانه!»

این پیام توئیتری ترامپ به دنبال اعلام تعطیلی سایت آزمایش هسته ای کره شمالی تا پایان ماه مه منتشر شد.

بنا به اعلام وزارت خارجه کره شمالی، سایت آزمایش هسته ای این کشور در روزهای بیست و سوم تا بیست و پنجم ماه می تعطیل خواهد شد.

افزون بر این تصمیم غیرمنتظره، وعده های کره شمالی برای کاستن از محدودیتها بر روزنامه نگاران خارجی تازه ترین گام همراه با حسن نیت از جانب پیونگ یانگ است.

هفته گذشته نیز پیونگ یانگ در جریان دیدار «مایک پمپئو» وزیر خارجه جدید آمریکا از کره شمالی، سه تبعه آمریکایی محبوس در این کشور را آزاد کرد.

شایان ذکر است که دیدار ترامپ و «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی نخستین نشست رودرروی سران دو کشور طی سالهای اخیر است.