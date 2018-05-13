به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه از تداوم روند خروج افراد مسلح به همراه خانواده های خود از حومه حمص خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مرکز اعلام کرد: برای چهارمین روز متوالی روند خروج افراد مسلح از حومه حمص که جزو مناطق کاهش تنش محسوب می شود، ادامه پیدا کرد.

مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه تأکید کرد: طی روزهای اخیر بیش از ۳ هزار نفر از افراد مسلح و خانواده هایشان از حومه حمص به حومه شمالی حماه منتقل شده اند.

این مرکز روسی در بخش دیگری از بیانیه خود همچنین اعلام کرد که طی روزهای گذشته حدود ۵۶۰۰ نفر از آوارگان سوری به خانه و کاشانه خود در غوطه شرقی بازگشته اند.