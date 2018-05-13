  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۴:۵۸

مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه:

روند خروج افراد مسلح و خانواده‌هایشان از حومه «حمص» ادامه دارد

روند خروج افراد مسلح و خانواده‌هایشان از حومه «حمص» ادامه دارد

مرکز روسی نظارت بر آتش بس سوریه اعلام کرد که روند خروج افراد مسلح به همراه خانواده هایشان از حومه استان حمص همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه از تداوم روند خروج افراد مسلح به همراه خانواده های خود از حومه حمص خبر داد.

بر اساس این گزارش، این مرکز اعلام کرد: برای چهارمین روز متوالی روند خروج افراد مسلح از حومه حمص که جزو مناطق کاهش تنش محسوب می شود، ادامه پیدا کرد. 

مرکز روسی نظارت بر آشتی سوریه تأکید کرد: طی روزهای اخیر بیش از ۳ هزار نفر از افراد مسلح و خانواده هایشان از حومه حمص به حومه شمالی حماه منتقل شده اند.

این مرکز روسی در بخش دیگری از بیانیه خود همچنین اعلام کرد که طی روزهای گذشته حدود ۵۶۰۰ نفر از آوارگان سوری به خانه و کاشانه خود در غوطه شرقی بازگشته اند.

کد مطلب 4294862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها