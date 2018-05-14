به گزارش خبرنگار مهر، علی اشرفصادقی عصر یکشنبه در نخستین سمینار ملی ایرانشناسی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: در کشورهای پیشرفته جهان به ویژه در شهرهای فرهنگی مانند لندن، پاریس، برلند و... مراکز ایرانشناسی داریم. آنجا البته مراکز دیگری مانند هندشناسی، چینشناسی و ... وجود دارد که به عنوان تمدنهای موزهای مطرح است.
وی با تأکید بر این مطلب که برای ما ایرانیان ایرانشناسی معنای خودشناسی دارد و باید تمام جنبههای زبان و فرهنگ و علم ما را در بر بگیرد، تصریح کرد: امیدواریم در دانشکده ایرانشناسی رفسنجان از متخصصان مختلف علمی و فرهنگی کشور دعوت شود که دانشجو تربیت کنند و آثار مکتوب به جا گذارند و نشریه و کتاب منتشر کنند و اینجا مرکز فرهنگی خوبی در استان کرمان شود.
وی به تاریخ استان کرمان اشاره و بیان کرد: در گذشته پادشاهان القابی داشتند و بهرامشاه در استان کرمان بهرام کرمانشاه لقب گرفت و بهرمانی که در رفسنجان داریم نامش از نام بهرامان گرفته شده است.
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی ابراز کرد: در فرهنگستان زبان فارسی ۶۰ گروه واژهگزینی داریم که آنها را اساتید دانشگاه در رشتههای مختلف تشکیل میدهند. زبانی زنده است که بتواند واژه بسازد و فعل صرف کند و امروز واژههای فارسی زنده شده است.
اشرفصادقی تصریح کرد: فرهنگستان دوره اول خیلی خدمت کرد مرحوم محمدعلی فروغی دانشمند روشنبینی بود که میفهمید فارسی در حال زنگزدن است و نمیتواند واژه بسازد.
وی ادامه داد: ما گروههایی در فرهنگستان داریم که واژهها را برای ما میآورند و ما از نظر اشکالات مختلف بررسی میکنیم و پس از تصویب ابلاغ میکنیم.
عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی با بیان اینکه ۱۴ جلد کتاب از مصوبات علمی فرهنگستان چاپ شده است، تصریح کرد: چون در بعضی رشتهها واژهها زیاد شده این ۱۴ جلد مربوط به تمام رشتهها است. ضمن اینکه تعداد زیادی مجله داریم که واژههای هر رشته متفاوت را به عنوان هزارواژه چاپ کردیم.
اشرف صادقی تصریح کرد: امروز فعالیتهای زیادی در فرهنگستان داریم که یکی واژهگزینی و یک گروه فرهنگنویسی داریم که اعضای شورای فرهنگستان از اساتید بزرگ بازنشسته رشتههای مختلف هستند و عده زیادی عضو هیئتعلمی داریم.
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