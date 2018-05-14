به گزارش خبرنگار مهر، سیدجلال حسینی پس از پیروزی دو بر یک تیمش برابر الجزیره امارات در ورزشگاه آزادی گفت: بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم البته حریف بسیار محکم بازی کرد و ما را تحت فشار قرار داد ولی توانستیم در ثانیه های پایانی به پیروزی دست پیدا کرده و به مرحله بعد لیگ قهرمانان صعود کنیم.

حسینی در ادامه گفت: متاسفانه بازیکنان الجزیره از دقایق ابتدایی خود را روی زمین می زدند و وقت کشی می کرند تا بتوانند به مرحله بعد صعود کنند اما ما با حمایت هواداران مان و زحماتی که آنها در طول فصل کشیدند توانستیم به مرحله بعد صعود کنیم.

کاپیتان پرسپولیس در خصوص مشکلات سرخپوشان هم گفت: متاسفانه مشکلات همچنان پابرجاست، مدیریت قبلی عملکرد ضعیفی داشت و نتوانست کار مثبتی برای پرسپولیس انجام دهد. البته نمی خواهم فقط بگویم گرشاسبی کار کرده اما او زحمات زیادی کشیده و با اینکه پنجره نقل و انتقالات برای ما بسته شده است ولی تمام تلاش خود را به کار بسته تا بتواند این مشکل را برطرف کند.

حسینی تاکید کرد: متاسفانه مشکلات پرسپولیس یکی دو تا نیست مسائل مالی، پنجره نقل و انتقالات و اتفاقات دیگر برای این تیم خطرناک است و اگر فصل آینده هم به همین روال بگذرد ما مشکلات بیشتری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا بازیکنان برای فصل آینده با پرسپولیس قرارداد خواهند بست یا خیر، گفت: تمام بازیکنان پرسپولیس قلبا این تیم را دوست دارند ولی باید در نظر داشته باشیم که آنها هم مشکلات خاص خودشان را دارند ولی با درایت مدیریت باشگاه فکر می کنم تمام بازیکنان قرارداد خود را امضا کنند.

وی در پاسخ به این سوال که سرمربی الجزیره لقب سوپر من را به شما داده است، گفت: به این القاب هیچ علاقه ای ندارم من وظیفه ام را انجام دادم باید جواب زحمات این هواداران را بدهم که ساعت ها در ورزشگاه بودند، ما را حمایت کردند و با فشاری که روی حریف آوردند توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: دور بعد بازی ها سخت تر خواهد شد، تیم هایی مثل الدحیل، العین و حتی استقلال و ذوب آهن بازیکنان خوبی دارند اگر پنجره نقل و انتقالات باز نشود مشکلات زیادی خواهیم داشت اما امیدوارم همه تلاش کنند تا این مشکل برطرف شده تا بتوانیم فصل آینده چه در لیگ قهرمانان، جام حذفی و لیگ داخلی با قدرت به میدان برویم.