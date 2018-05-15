۵۲هزار و ۷۷۵نفر در پذیرش آزمون استخدامی ثبت نام کردند

حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی کشور در اجرای ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۸ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام افراد در دستگاه های اجرایی منضم به بخشنامه شماره ۹۷۵۷-۹۳-۲۰۰ تاریخ ۱۳ مهر ۹۳ برگزار می شود.

وی ادامه داد: ثبت نام در این آزمون از ۲۳ اردیبهشت ۹۷ از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org آغاز شد و روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۷ پایان می پذیرد. این مهلت تمدید نخواهد شد.

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به میزان ظرفیت جذب در این دوره آزمون استخدامی گفت: مجموعاً ۱۸ هزار و ۲۰۷ نفر در ۹ دستگاه اجرایی جذب می شوند.

وی افزود: در وزارت آموزش و پرورش تعداد ۱۷ هزار و ۳۶۸ نفر، سازمان دامپزشکی کشور تعداد ۷۲ نفر، سازمان شیلات کشور تعداد ۱۳۸ نفر، وزارت راه و شهرسازی تعداد ۲۷۰ نفر، سازمان حفاظت محیط زیست تعداد ۲۰۰ نفر ، وزارت امور اقتصادی و دارایی تعداد ۴۵ نفر، سازمان بیمه سلامت تعداد ۱۲ نفر، سازمان ملی زمین ومسکن تعداد ۲ نفر و سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد ۱۰۰ نفر پذیرفته می شوند.

توکلی گفت: داوطلبان متقاضی استخدام می توانند جهت آگاهی از اطلاعات و جزئیات مربوط به شرایط احراز (رشته ها و مقاطع تحصیلی و...) و شغل محل های استخدام در هر یک از دستگاه های یاد شده، به دفترچه راهنمای ثبت نام که از ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار داده شده است، مراجعه کنند.

وی تاکید کرد: پنجمین امتحان مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در سال ۱۳۹۷ در روز ۱۵ تیرماه ۹۷ برگزار می شود.