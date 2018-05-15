کره شمالی واشنگتن را به لغو گفتگوهای دوجانبه تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه های کره جنوبی گزارش دادند که در پی رزمایش نظامی مشترک آمریکا با کره جنوبی، مقامات کره شمالی نشست سطح بالای خود با مقامات کره جنوبی را لغو کرده و تهدید کرده اند که نشست برنامه ریزی شده میان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا و «کیم جونگ اون» رهبر این کشور را نیز لغو می کنند.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از رسانه های کره شمالی گزارش داد که پیونگ یانگ گفتگوهای دوجانبه با سئول را به دلیل رزمایشهای نظامی «مکس تاندر» لغو کرده است.

کره شمالی این رزمایشهای نظامی را تمرینی برای تهاجم به خاک این کشور و اقدامی آتش افروزانه در آستانه بهبود روابط دو کره قلمداد می کند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که کره شمالی تهدید کرده است نشست سطح بالا میان رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی را لغو نماید.

قرار بود که این نشست روز دوازدهم ژوئن سال جاری در سنگاپور برگزار شود.