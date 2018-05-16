دو هیئت اقتصادی از روسیه به مازندران سفر کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور سه شنبه شب در حاشیه دیدار با همتای خود از استان ساراتف روسیه در رامسر گفت: بر اساس تأکید استاندار مازندران مبنی برافزایش میزان صادرات مازندران تا سقف سه میلیارد دلار تا پایان برنامه ششم توسعه، دو هیئت اقتصادی روسی از استان‌های ساراتف و ولگا گراد به‌منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی وارد مازندران شدند.

وی ضمن اظهار امیدواری از حضور این دو هیئت تجاری روسی در جهت تعمیق مناسبات اقتصادی دو کشور ایران و روسیه افزود: به‌طورقطع مشاهده ظرفیت‌های بسیار زیاد مازندران درزمینهٔ های مختلف می‌تواند در تعمیق مناسبات اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی و گردشگری بویه گردشگری دریایی نقش مؤثری داشته باشد.

وی بابیان اینکه استان ساراتف روسیه از ظرفیت‌های خوبی در بخشهای گوناگون برخوردار است، اظهار داشت : این استان با دارای بودن وسعت زیاد ، بالغ‌بر دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و قرار گرفتن این استان در کنار رود ولگا که دریای خزر را به دریای سیاه متصل می‌کند از اهمیت اقتصادی بسیار بالایی برای مازندران برخوردار است.

خیریان پور با اشاره به وجود سه بندر فعال در مازندران، آن‌ها را ظرفیت بسیار بالایی در جهت صادرات محصولات مازندران برشمرد و بیان داشت: سالانه ۶ میلیون تن انواع محصولات کشاورزی و باغی در مازندران تولید می‌شود که مازاد بر مصرف استان و کشور بوده و می‌طلبد تا زمینه‌های صادرات آن‌ها فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی مازندران با اشاره به تولید ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تنی مرکبات و ۸۰ هزار تن کیوی در مازندران، خاطرنشان کرد: تولید انواع گل و گیاه ، گیاهان دارویی ، مرغ و لبنیات در استان مازندران باید بازار فروش مناسب داشته و روسیه به‌ویژه استان‌های ساراتف و ولگا گراد به‌شدت به این محصولات نیاز دارند.

وی اضافه کرد : حضور معاون استاندار ساراتف در مازندران می‌تواند زمینه‌ای باشد برای سفر استاندار ساراتف به استان و به تعمیق هر چه بیشتر مناسبات اقتصادی بین دو کشور کمک می‌کند.

خیریان پور بابیان اینکه تشکیل دو اتاق بازرگانی مازندران و ساراتف از دستاوردهای این سفر تجاری است، تصریح کرد: برپایی دو نمایشگاه در این دو استان می‌تواند در شناسایی محصولات و ظرفیت‌های آن‌ها تأثیرگذار باشد.

این مسئول ادامه داد : پیگیر ایجاد سرای تجاری در ولگاگراد هستیم زیرا این سرای تجاری از یکسو به ولگاگراد و از سوی دیگر به آستراخان متصل بوده و می‌تواند در بهبود مناسبات اقتصادی بسیار مؤثر باشد.