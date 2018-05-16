هماهنگی ادارات در شمال تهران خدمات رسانی شهری رابهینه سازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله تاجیک اسماعیلی صبح چهارشنبه در گردهمایی رابطین خبری معاونت ها، ادارات و نواحی۱۰ گانه شهرداری این منطقه که با حضور مشاور شهردار منطقه یک تهران، معاونان، مدیران روابط عمومی سازمان ها و ادارات سطح منطقه یک تهران به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومی در شهرداری منطقه یک برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: شهرداری به دلیل گستردگی و تنوع در ارایه خدمات، با مخاطبین بیشتری در ارتباط است لذا هماهنگی بین روابط عمومی های سازمان ها و ادارات سطح منطقه یک تهران می تواند علاوه بر کاهش هزینه ها منجر به ارایه خدمات مناسب تر به شهروندان شود.

وی با تاکید بر نقش روابط عمومی ها در اطلاع رسانی دقیق، به هنگام و مناسب فعالیت های شهرداری به شهروندان گفت: روابط عمومی ها پیشانی و آیینه تمام نمای هر سازمان محسوب می شوند که باید به نحو مناسب اطلاعات را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و بتوانند با شفاف سازی عملکرد مدیریت شهری ،مشارکت شهروندان را در توسعه شهر ارتقاء دهند.

شهردار منطقه یک تهران در ادامه بیان داشت: همکاری و ارتباط بین نهادها برای توسعه و ارتقاء کیفی خدمات یک اصل به شمار می رود که باید مورد توجه مدیران ،مسولین و کارکنان قرار گیرد.

مجید صالحی فیروز آبادی، مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه یک نیز در این جلسه تولید محتوا را از مهمترین وظیفه روابط عمومی ها دانست و گفت: باید بتوانیم برای شهروندان یک تولید محتوای ارزشمند ایجاد کنیم و به دنبال پی گیری مطالبات آنها باشیم.

وی افزود: جهت توسعه در امر خدمات رسانی به ساکنان منطقه یک جلسات ماهانه با مدیران روابط عمومی سازمان ها و ادارات سطح منطقه یک برگزار خواهد شد تا با همکاری ادارات بتوانیم رضایتمندی را در شهروندان و ذینفعان این منطقه افزایش دهیم.

شایان ذکر است در این گردهمایی مدیران روابط عمومی سازمان ها و ادارات سطح منطقه یک تهران با تشکر از همکاری شهرداری در رفع مشکلات اجرایی مشترک، بر تعامل و همفکری دوجانبه جهت خدمات رسانی بهتر به شهروندان تاکید کردند.