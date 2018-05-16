نظام آموزش عالی کشور نیاز به بازمهندسی جدی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، فرهاد رهبر در اولین جلسه شورای دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نظام آموزش عالی ما نیاز به یک بازمهندسی جدی در رشتهها دارد.
وی افزود: برنامهریزی ما در دانشگاه آزاد اسلامی باید به گونهای باشد که قطببندی علمی در استانها براساس نیازهای نسبی منطقهای، نیاز جامعه و توانمندیهای واحدها باشد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نظام آموزشی ما نیاز به پوستاندازی دارد، خاطرنشان کرد: این موضوع نه تنها باید مورد توجه دانشگاه قرار گیرد، بلکه وزارت علوم و متولیان آموزش عالی کشور باید یک تغییر رویه را در دستور کار قرار دهند تا آمایش علمی که تاکنون اجرایی نشده، محقق شود.
رهبر با انتقاد از عدم اجرای آمایش علمی در نظام آموزش عالی کشور، گفت: متاسفانه دانشگاههای ما به صورت سنتی همان رویهای که از ۸ دهه گذشته وجود داشته را ادامه میدهند که این روند مطلوب نظام جمهوری اسلامی ایران نیست و نمی تواند دردی از دردهای مردم را دوا کند.
وی با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی یک مجموعه واحد و متحد است، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی را همواره به صورت یک مجموعه واحد میبینیم و اینگونه نیست که این دانشگاه مجمعالجزایری و ملوکالطوایفی اداره شود.
رئیس دانشگاه آزاد عنوان کرد: استانها باید به صورت یکپارچه واحدهای خود را مدیریت کرده و سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نیز واحدها و مراکز دانشگاهی را به صورت یکپارچه مدیریت کند.
رهبر با اشاره به برنامههای عملیاتی این دانشگاه در سال ۹۷ اظهار داشت: تا ۱۵ اردیبهشت به معاونتها مهلت دادهایم که با هماهنگی استانها برنامههای آموزشی، فرهنگی، پژوهشی، ورزشی و علوم پزشکی را تدوین تا تبدیل به برنامههای اقدام و عمل در سال ۹۷ شود.
وی افزود: با توجه به این موضوع، توافقنامه برنامههای عملیاتی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با روسای استانها به امضا خواهد رسید تا همه متعهد به اجرای این برنامهها شوند.
رئیس دانشگاه آزاد گفت: اعتقاد بنده این است که اگر یک خط برنامه نوشتیم، باید همه توان خود را برای اجرایی شدن آن به کار گیریم و همزمان سراغ برنامههای دیگر نرویم.
رهبر با بیان اینکه برنامههای سال ۹۷ را براساس شاخصهای تعیین شده در استانها عملیاتی میکنیم، گفت: یکی از محورهایی که زمان بررسی بودجه سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی در هیات امنا بر آن تاکید شد، درآمدزایی از محلهای غیرشهریهای بود که این موضوع یکی از ماموریتهای ویژه معاونت پژوهش و فناوری است تا بتواند از محل برنامههای اقتصاد دانش بنیان، برگزاری دورههای کوتاهمدت، آموزشهای حرفهای و... درآمدزایی کند.
وی ادامه داد: برای نظارت بر تدوین و اجرای برنامههای عملیاتی واحدها قرار است من و معاونان دانشگاه پس از پایان ماه مبارک رمضان به همان شیوه که در اواخر سال گذشته برای بررسی بودجه پیشنهادی به استانها سفر میکردیم، با حضور در مراکز استان طرحها و برنامههای عملیاتی واحدها به ویژه در حوزه درآمدزایی غیرشهریهای را بررسی کنیم.
رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «حمایت از کالای ایرانی» از سوی رهبر معظم انقلاب، خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید به سمت تحقق این شعار برود و این شعار زمانی محقق خواهد شد که کیفیت محصولات داخلی افزایش و دانشگاهها میتوانند به افزایش کیفیت محصولات داخلی کمک کنند.
رهبر به راهاندازی سامانه هوشمند تدارکات دانشگاه آزاد اسلامی به منظور ارزیابی وضعیت تامین کالاها و تجهیزات مورد نیاز دانشگاه از میان نشانهای ایرانی اشاره کرد و گفت: این سامانه برای حمایت و خرید کالاهای ایرانی در دانشگاه آزاد اسلامی طراحی شده و به زودی اجرایی خواهد شد.
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