به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله‌زاده در مراسم تحویل ۵۰۰ دستگاه مینی‌بوس نو به فعالان این بخش گفت: بخش حمل و نقل چه در بخش حمل و نقل عمومی مسافر و چه در بخش توزیع بار، به عنوان کشانه‌ی اشتغال محسوب شده و اثر تکاثری در سایر زنجیره‌های اشتغال دارد؛ به همین دلیل صندوق کارآفرینی امید از اعطای تسهیلات اشتغالزایی به این حوزه استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه اشتغال بخش حمل و نقل ضریب ۳ در بخش اشتغال مستقیم مانند خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع مرتبط دارد، افزود: این بخش اثر بسیار زیادی نیز در اشتغال غیرمستقیم خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه این صندوق در حوزه ساماندهی زنجیره توزیع و لجستیک و حمل و نقل کالا ورود کرده است، ادامه داد: پیشنهاد می‌شود شبکه قطعه‌سازی را برای ایجاد این زنجیره فعال کنیم؛ بخصوص اینکه این صندوق قرارداد نوسازی ۱۱ هزار خودروی سنگین را به امضا رسانده و ایجاد شبکه قطعه‌سازی هم در تحقق تولید داخل و هم اقتصاد مقاومتی اثرگذار خواهد بود.

نورالله‌زاده همچنین پیشنهاد داد: برای ارتقای صنعت لجستیک و حمل و نقل کالا، شبکه یا استارتاپ‌های سفارش بار و مسافر نیز در کنار نوسازی خودرو ایجاد شود تا رانندگانی که خودروهای نو را دریافت کرده‌اند، هم بتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند و هم درآمد بهتری داشته باشند. صندوق امید نیز از راه‌اندازی چنین استارتاپ‌هایی حمایت می‌کند.