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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۳:۰۴

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید پیشنهاد داد؛

استارتاپ‌های حمل ونقلی را فعال کنید تا درآمد رانندگان افزایش یابد

استارتاپ‌های حمل ونقلی را فعال کنید تا درآمد رانندگان افزایش یابد

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: صنعت حمل و نقل ضریب اشتغال‌زایی بالایی چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیرمستقیم دارد و این صندوق از اشتغالزایی در این بخش حمایت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله‌زاده در مراسم تحویل ۵۰۰ دستگاه مینی‌بوس نو به فعالان این بخش گفت: بخش حمل و نقل چه در بخش حمل و نقل عمومی مسافر و چه در بخش توزیع بار، به عنوان کشانه‌ی اشتغال محسوب شده و اثر تکاثری در سایر زنجیره‌های اشتغال دارد؛ به همین دلیل صندوق کارآفرینی امید از اعطای تسهیلات اشتغالزایی به این حوزه استقبال می‌کند.

وی با بیان اینکه اشتغال بخش حمل و نقل ضریب ۳ در بخش اشتغال مستقیم مانند خودروسازی، قطعه‌سازی و صنایع مرتبط دارد، افزود: این بخش اثر بسیار زیادی نیز در اشتغال غیرمستقیم خواهد داشت.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه این صندوق در حوزه ساماندهی زنجیره توزیع و لجستیک و حمل و نقل کالا ورود کرده است، ادامه داد: پیشنهاد می‌شود شبکه قطعه‌سازی را برای ایجاد این زنجیره فعال کنیم؛ بخصوص اینکه این صندوق قرارداد نوسازی ۱۱ هزار خودروی سنگین را به امضا رسانده  و ایجاد شبکه قطعه‌سازی هم در تحقق تولید داخل و هم اقتصاد مقاومتی اثرگذار خواهد بود.

نورالله‌زاده همچنین پیشنهاد داد: برای ارتقای صنعت لجستیک و حمل و نقل کالا، شبکه یا استارتاپ‌های سفارش بار و مسافر نیز در کنار نوسازی خودرو ایجاد شود تا رانندگانی که خودروهای نو را دریافت کرده‌اند، هم بتوانند اقساط تسهیلات را پرداخت کنند و هم درآمد بهتری داشته باشند. صندوق امید نیز از راه‌اندازی چنین استارتاپ‌هایی حمایت می‌کند.

کد مطلب 4298502

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